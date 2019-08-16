Reuters: В Гренландии сообщили, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи

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В Гренландии опровергли идею о том, что остров может быть выставлен на продажу и сообщили, что открыты для бизнеса, а не для продажи

В Гренландии опровергли идею о том, что остров может быть выставлен на продажу. Разговоры о приобретении Гренландии начались после того, как президент США Дональд Трамп в частном порядке сообщил о своем намерении приобрести самый большой остров в мире, — сообщает Якоб Гронхольт-Педерсон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы открыты для бизнеса, а не для продажи», — заявила Reuters министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Идея о покупке Гренландии была впервые опубликована в издании Wall Street Journal. Два анонимных источника сообщили Reuters, что некоторые советники Трампа восприняли данную идею как шутку, а некоторые, наоборот, очень серьезно.

«Мы не продаемся. Это должно быть первоапрельская шутка. Однако совершенно не вовремя», — сказала бывший премьер-министр Ларс Локке Расмуссен в Twitter. «Мысль о том, что Дания продает 50 000 своих граждан США, совершенно нелепа», — сказал представитель иностранных дел Дании Сорен Эсперсен

Гренландия является автономной территорией, входящей в состав Дании. Гренландия постоянно привлекает внимание мировых сверхдержав, включая США и Китай, благодаря своему стратегическому расположению и минеральным ресурсам.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал со своими советниками возможность приобретения Гренландии у датских властей