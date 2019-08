Reuters: В Гренландии сообщили, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи

В Гренландии опровергли идею о том, что остров может быть выставлен на продажу и сообщили, что открыты для бизнеса, а не для продажи

В Гренландии опровергли идею о том, что остров может быть выставлен на продажу. Разговоры о приобретении Гренландии начались после того, как президент США Дональд Трамп в частном порядке сообщил о своем намерении приобрести самый большой остров в мире, — сообщает Якоб Гронхольт-Педерсон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы открыты для бизнеса, а не для продажи», — заявила Reuters министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Идея о покупке Гренландии была впервые опубликована в издании Wall Street Journal. Два анонимных источника сообщили Reuters, что некоторые советники Трампа восприняли данную идею как шутку, а некоторые, наоборот, очень серьезно.

It must be an April Fool’s Day joke … but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 15 серпня 2019 р.

Читайте: Трамп хочет купить Гренландию