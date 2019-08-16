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«Чернобыль на льду»: Плавучая российская АЭС скоро отправится в путешествие через Северный Ледовитый океан

Главная » Последние новости » Новости мира » «Чернобыль на льду»: Плавучая российская АЭС скоро отправится в путешествие через Северный Ледовитый океан
 
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Активисты-экологи обеспокоены опасностями, связанными с плавающими ядерными реакторами, поскольку они могут быть уязвимы к таким стихийным бедствиям, как цунами.

Более десяти лет российский город Певек ждет появления плавучей атомной электростанции., информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что станция под названием «Академик Ломоносов» будет снабжать электроэнергией около 100 000 домов в отдаленном, дальневосточном регионе России. Певек — это арктический порт и самый северный город страны. В настоящее время «Академик Ломоносов»  находится в городе Мурманске.

Но некоторые экологи обеспокоены тем, что плавучая станция может стать жертвой катастрофы, такой как цунами, что приведет к полномасштабной ядерной катастрофе.

«Это опаснее, чем эксплуатация обычной атомной электростанции, а Россия не всегда справляется с управлением даже обычных электростанций», — сказал Business Insider Ян Хаверкамп, эксперт по ядерной энергии в экологической некоммерческой организации Гринпис.

В прошлом году Хаверкамп опубликовал пост в блоге, где назвал плавучую установку «Чернобыль на льду»

Плавучая атомная станция преодолеет 4000 миль через Северный Ледовитый океан

Россия в конечном итоге надеется на массовое производство подобных плавучих станций для других стран.

Многие защитники окружающей среды по-прежнему обеспокоены тем, что риски ядерных реакторов могут перевесить преимущества возобновляемой ядерной энергетики. Выработка ядерной энергии создает меньше загрязнения воздуха и выбросов углерода, чем ископаемые виды топлива, и выделяет больше энергии. Атомные электростанции также дешевле в эксплуатации, чем угольные и газовые.

Тем не менее, наибольшую озабоченность Хаверкампа по поводу плавучей станции вызывает предстоящий поход длиной 4000 миль, необходимый для транспортировки “Академика Ломоносова” в Певек. Путешествие, по его словам, «потенциально опасно» из-за скалистой береговой линии, которая граничит с Северным Ледовитым океаном.

Есть и примеры. В 2012 году сильный шторм в Северном Ледовитом океане привел к тому, что буровая установка «Шелл» сошла с буксирного корабля и села на мель у побережья Аляски. Тогда инцидент вызвал вопросы о безопасности буксировки загруженного топливом судна через океанские воды.

«Ядерный Титаник»

Российская атомная энергетическая компания Росатом ранее заявляла, что плавучая установка «неуязвима для цунами».

Заместитель директора завода недавно сказал CNN, что станция оснащена резервной системой, которая может охлаждать реакторы без электричества в течение 24 часов.

Но экологи обеспокоены тем, что группам аварийного реагирования может потребоваться больше времени, чем добраться до баржи. Коллега Хаверкампв из Гринписа сравнил станцию ​​с «ядерным Титаником».

Хаверкамп также обеспокоен накоплением отработавшего ядерного топлива на борту судна. Плавучая станция намерена хранить отработавшее топливо до 12 лет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 424

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