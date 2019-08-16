BBC: В Зимбабве полиция жестоко разогнала митингующих (ВИДЕО)

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В Зимбабве полиция жестоко разогнала митингующих

В Зимбабве оппозиционные силы в последнюю минуту отменили антиправительственные протесты, не сумев повлиять на запрет властей, — сообщает BBC, информирует enovosty.com/news.

А протестующие, которые уже собрались в городе, были насильственно разогнаны полицией. Несколько активистов получили тяжелые ранения. Оппозиция заявила, что запрет выявил истинное лицо «фашистского» правительства.

Демонстрация была организована в знак протеста против экономической политики правительства. Полиция же заявила, что у них есть доказательства того, что демонстрация может стать насильственной.

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Жители Зимбабве говорят, что «наше будущее разрушено из-за цен» и «мы протестуем, потому что пришло время».