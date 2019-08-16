РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Royal Photographic Society 2019: лучшие работы с конкурса научной фотографии

Все фото »

Новости мира

16.08.2019 г.
20:16BBC: В Зимбабве полиция жестоко разогнала митингующих (ВИДЕО)
19:56Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления
18:29В РФ "нежелательная организация" фонд "Свободная Россия" подвергся фишинговой атаке
17:11Reuters: В Гренландии сообщили, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи
15:03Санкции отбросили Россию в 90-е, - Злой Одессит
13:30Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за один день
13:24Индия и Пакистан обвиняют друг друга в открытии огня
Все новости мира

Аналитика

15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...
14.08.2019

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Вопреки разного рода политическим прогнозам, визит Зеленского в Турцию мог иметь исключительно экономический смысл. И действительно, определенные перспективы ...
09.08.2019

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Убежать от городской суеты - желание многих столичных жителей. Особенно в надоедливую летнюю жару, когда загазованность воздуха сказывается на взрослых ...

Последние новости

16.08.2019 г.
20:36 Производство БТР-3 и БТР-4 под угрозой срыва: скандал в «Укроборонпроме»
20:16 BBC: В Зимбабве полиция жестоко разогнала митингующих (ВИДЕО)
19:56 Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления
19:33 В Украине размер средней заработной платы вырос на 19,7%
19:08 92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной из-за рубежа, поступило из США
18:56 В Камеруне пираты захватили в плен украинских моряков
18:29 В РФ "нежелательная организация" фонд "Свободная Россия" подвергся фишинговой атаке
18:05 В Украине рост производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 12%
17:53 В столице полным ходом идет реконструкция зоопарка (ВИДЕО)
17:32 В Минздраве увеличили перечень бесплатных лекарств для украинцев
17:11 Reuters: В Гренландии сообщили, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи
16:54 Российский спецназ оконфузился, пытаясь проникнуть в помещение через окно (ВИДЕО)
16:31 В Нацполиции сообщили, что большинство функционеров «пойдут в люди» работать с общиной
16:12 В украинских школах начнут изучать курс финансовой грамотности по новым учебникам
15:52 Сергей Сагун рассказал о первых успехах работы системы ProZorro.Продажи
15:29 У оккупантов во время учений затонул танк и погибло четыре наемника, - ГУР
15:03 Санкции отбросили Россию в 90-е, - Злой Одессит
15:00 ВМС США исправили проблемы с двигателем на своем суперавианосце за 13 миллиардов долларов
14:45 Опубликован список самых популярных моделей электрокаров на украинском рынке
14:30 Стали известны подробности о будущей презентации Apple
14:15 Украинские солдаты принимают участие в учениях НАТО в составе батальона США (ВИДЕО)
14:01 Украинских школьников будут обучать финансовой грамотности
13:41 В Украине хотят запретить использовать счета ФОП для личных нужд
13:31 Эксперт рассказал, что ожидать от рынка недвижимости
13:30 Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за один день
13:24 Индия и Пакистан обвиняют друг друга в открытии огня
13:05 Детей без прививок перестанут пускать в детские сады и школы
12:44 ТОП-6 признаков приближающейся смерти
12:40 Конец эпохи контрабанды: мобильные операторы будут блокировать нелегальные телефоны
12:14 В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом (ВИДЕО)
12:10 Нотр-Дам может обрушится в любой момент из-за аномальной жары
12:04 Как заработать деньги из воздуха Днепропетровской области
11:55 Назван основной источник загрязнения атмосферы метаном
11:47 «Чернобыль на льду»: Плавучая российская АЭС скоро отправится в путешествие через Северный Ледовитый океан
11:16 Ким Чен Ын провел запуск двух неопознанных ракет
11:00 Шендерович: Жить в России, но не в стойле
10:33 Перепись населения Украины: когда и как она пройдет
10:14 Грузия: Россия начала незаконные действия на границе
10:00 Какая страна стала крупнейшим держателем госбумаг США
09:37 Канадка выжила после падения с высоты 1500 метров
09:18 «Закадычные друзья»: РФ и Китай оказались в трудном положении
09:00 У Зеленского назвали кандидатуру на пост главы Минздрава
08:37 Стало известно, что может заставить Путина остановить войну и уйти с Донбасса
08:13 Трамп хочет купить Гренландию
15.08.2019 г.
22:01 Голландец подарил велосипед пятилетней девочке в лагере беженцев. Через 24 года они встретились вновь (ФОТО)
21:35 Большинство пассажиров рейса Москва — Симферополь, аварийно севшего на кукурузное поле, отказались лететь в Крым
21:13 Прибыль Суэцкого канала бьет рекорды: $5,9 млрд в год
21:07 В США запретили провозить на самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook
20:58 Наемник «Вагнера» рассказал, как стал «расходным боевым материалом» Путина
20:55 Ученые утверждают, что смогли воссоздать аромат любимых духов Клеопатры
20:41 Стало известно, когда поступит в продажу гибкий смартфон Huawei
20:26 Маленькие девочки мечтают стать принцессами: в сети появился старый снимок Меган Маркл с Кейт Миддлтон(ФОТО)
20:17 BBC: Немецкие ученые шокированы количеством пластика в снегах Арктики
19:54 "Это было похоже на фильм ужасов": В Канаде волк атаковал спящих туристов
19:33 Супрун сообщила, что трансформация украинской системы здравоохранения основана на британских принципах
18:54 Эксперты рассказали о главных ошибках в питании офисных работников
18:32 Forbes: Датчане нанесли газопроводу «Северный поток-2» временный нокдаун
18:13 В Грузии обнаружили артефакты возрастом более 5 тысяч лет (ФОТО)
17:51 The New York Times: Беларусь приняла концепцию «информационной безопасности» для противостояния Путину
17:31 На Волынщине произошла стычка между представителями УПЦ (МП) и ПЦУ
Все новости »

Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Гренландии из-за глобального потепления стремительно тают ледники

Гренландия в этом году столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления. Ледники острова стремительно тают, — сообщает Сет Боренстейн в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Ученый NASA Джош Уиллис внимательно изучает таяние ледников в надежде выяснить, как именно глобальное потепление влияет на ледники Гренландии.

Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления

Он хочет понять, вызвано ли таяние льда увеличением температуры воздуха или теплой морской водой. Ответ может иметь решающее значение для будущего Земли.

Читайте: Эксперты рассказали, какая температура воздуха считается наиболее комфортной для организма

Если теория Уиллиса о том, что ледники тают из-за морской воды окажется верной, то «ледники Гренландии растают гораздо быстрее, чем мы думали». А это означает, что уровень воды во многих морях существенно повысится и затопит некоторые прибрежные территории.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 43

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Все статьи


Читайте также

Эксперты рассказали, какая температура воздуха считается наиболее комфортной для организма
 Ледник, тающий быстрыми темпами, начал снова расти
Обнаружена новая опасность таяния ледников
 Климатологи забили тревогу из-за резкого таяния Гренландии
Огромный ледник на рекордной скорости движется в Арктике
 "Уровень моря увеличится на треть": Планета на пороге глобальной катастрофы
Ученые: Промышленная революция «расшатала» смену сезонов на Земле
 Отделение айсберга от ледника показали на ускоренном видео
Загрузка...

Армия

Самолет МИГ-29
Двухкоординатная когерентно-импульсная РЛС кругового обзора «Дельта»
Танк Type 10 (Япония)
Самолет Kawasaki C-1 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Сергей
СОБОЛЕВ
Виталий
ЯРЕМА
Павел
РОЗЕНКО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Большинство пассажиров рейса Москва — Симферополь, аварийно севшего на кукурузное поле, отказались лететь в Крым (3611)

«Закадычные друзья»: РФ и Китай оказались в трудном положении (3585)

Перепись населения Украины: когда и как она пройдет (3528)

Российский спецназ оконфузился, пытаясь проникнуть в помещение через окно (ВИДЕО) (2798)

У оккупантов во время учений затонул танк и погибло четыре наемника, - ГУР (2343)

Наемник «Вагнера» рассказал, как стал «расходным боевым материалом» Путина (1914)

Стало известно, что может заставить Путина остановить войну и уйти с Донбасса (1790)

Канадка выжила после падения с высоты 1500 метров (1382)

Голландец подарил велосипед пятилетней девочке в лагере беженцев. Через 24 года они встретились вновь (ФОТО) (1270)

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом (ВИДЕО) (1123)


Публикации

Падение из Роттердама в Венесуэлу

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 