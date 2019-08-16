Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления

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В Гренландии из-за глобального потепления стремительно тают ледники

Гренландия в этом году столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления. Ледники острова стремительно тают, — сообщает Сет Боренстейн в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Ученый NASA Джош Уиллис внимательно изучает таяние ледников в надежде выяснить, как именно глобальное потепление влияет на ледники Гренландии.

Он хочет понять, вызвано ли таяние льда увеличением температуры воздуха или теплой морской водой. Ответ может иметь решающее значение для будущего Земли.

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Если теория Уиллиса о том, что ледники тают из-за морской воды окажется верной, то «ледники Гренландии растают гораздо быстрее, чем мы думали». А это означает, что уровень воды во многих морях существенно повысится и затопит некоторые прибрежные территории.