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В Японии презентовали модернизированную ракету ASM-3 (ФОТО)

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В Японии презентовали модернизированную ракету ASM-3

В Японии презентовали новую версию сверхзвуковой противокорабельной ракеты ASM-3. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Модернизированная ракета была продемонстирована во время визита заместителя министра обороны Японии Томохиро Ямамото на завод Mitsubishi Heavy Industries Komaki Minami в Тойояме

В Японии презентовали модернизированную ракету ASM-3 (ФОТО)

ASM-3 — это противокорабельная ракета большой дальности, предназначенная для многоцелевых истребителей F-2 ВВС (JASDF). В блоке наведения используются как активная так и пассивная радиолокационная система наведения.

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В Японии презентовали модернизированную ракету ASM-3 (ФОТО)

Затраты на исследования и разработки составили 39 миллиардов иен (примерно 367 млн долл). Модернизированная ракета имеет новый дизайн корпуса и воздухозаборника


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 395

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