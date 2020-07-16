В РФ текут кислотные реки, — The Guardian

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В РФ блогер обнаружил "оранжевый пейзаж", причиной которого стали кислотные реки из заброшенной шахты

Видеозапись с дронов, обнародованная на прошлой неделе блоггером zamkad_life в Instagram, показала «оранжевый пейзаж» возле заброшенной медно-сульфидной шахты недалеко от деревни Лёвиха. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Шахта «затоплена, и теперь из нее текут кислотные реки, отравляя все, к чему они прикасаются», — написал блоггер.

Защитник окружающей среды Андрей Волегов, который возглавляет неправительственную организацию Ecopravo, написал в Facebook, что загрязненная вода должна была быть нейтрализована в «техническом пруду»

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По данным местных СМИ, правительство Свердловской области обращалось к властям с просьбой закрыть шахту, но Москва отказалась на том основании, что там все еще есть ценные ресурсы.