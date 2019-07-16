Reuters: Нигерийские пираты захватили в заложники турецких моряков

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Десять турецких моряков были взяты в заложники вооруженными нигерийскими пиратами

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что десять турецких моряков были взяты в заложники вооруженными нигерийскими пиратами, которые напали на грузовое судно в Гвинейском заливе, — сообщают Туван Гумруксу и Есе Токсабей в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По словам представителей министерства, после захвата турецких моряков нигерийские пираты покинули судно и оно было доставлено в морской порт в Гане. На данный момент власти Ганы и Нигерии работают над возвращением захваченных моряков.

Судоходная компания Kadioglu Denizcilik заявила, что ее корабль Paksoy-1 подвергся нападению пиратов в Гвинейском заливе. «По предварительным данным, жертв среди экипажа корабля нет», — говорится в сообщении компании.

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Похищения и пиратство с целью выкупа в Нигерии и Гвинейском заливе являются обычным явлением. На прошлой неделе Международное морское бюро охарактеризовало Гвинейский залив как наиболее опасную морскую территорию в мире. В заявлении Международного морского бюро говорится, что 73% всех похищений и 92% захватов заложников происходили именно в Гвинейском заливе.