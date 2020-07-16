Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

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Военно-воздушные, морские и сухопутные силы Тайваня в четверг провели учения с боевой стрельбой, имитирующие сопротивление вторгшимся силам.

Лидер Тайваня Цай Инвэнь заявила, что они продемонстрировали свою решимость защищать демократический остров, на который претендуют китайцы, информирует enovosty.com/news.

Ракетная система многократного запуска (MLRS) Thunderbolt-2000 запускает ракеты во время боевых учений «Хан Куанг» с боевой стрельбой, имитирующих вторжение противника, в Тайчжун, Тайвань, 16 июля 2020 года. REUTERS / Ann Wang

F-16 и отечественные истребители Ching-koo наносили удары, а танки ездили по кустарникам, стреляя снарядами, чтобы уничтожать цели на пляже. Около 8 000 человек приняли участие в учениях, проведенных на прибрежной полосе недалеко от Тайчжуна в центральном Тайване.

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Учения, получившие название «Хан Куанг», являются основными ежегодными военными учениями Тайваня. В этом году Китай активизировал свою военную деятельность вокруг острова, включая полеты истребителей и бомбардировщиков вблизи того, что Пекин называет своей «священной территорией».

«Учения «Хан Куанг» — это крупное ежегодное мероприятие для вооруженных сил, оценивающее развитие боевых способностей. Более того, это позволяет миру увидеть нашу решимость и усилия по защите территории страны», — сказала Цай военнослужащим.

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Цай, которая выиграла переизбрание в январе, обещая противостоять Китаю, сделала военную модернизацию приоритетом. Тайвань объявил о своем крупнейшем увеличении расходов на оборону за последние десять лет.

«Как я уже сказала, национальная безопасность зависит от твердой национальной обороны. Все наши офицеры и солдаты являются ядром этого», — добавила она.

Хотя вооруженные силы Тайваня хорошо обучены и оснащены в основном техникой, произведенной в США, Китай имеет огромное численное превосходство и добавляет современное оборудование, такое как истребители-невидимки и новые баллистические ракеты.

Китай видит Тайвань частью «единого Китая» и никогда не отказывался от применения силы, чтобы взять остров под контроль.

Тайвань является одной из растущих точек напряжения в отношениях между США и Китаем. Пекин регулярно осуждает поддержку Вашингтона острову.

Китай усилил давление на Тайвань, заявив, что Цай настаивает на формальной независимости острова — красной линии для Пекина. Она говорит, что Тайвань уже является независимым государством под названием Китайская Республика, его официальное название.

Источник: Reuters