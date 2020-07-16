РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

16.07.2020 г.
13:40Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)
12:40На сестру Ким Чен Ына хотят завести уголовное дело, - СМИ
12:35Главный инфекционист США сделал резкое заявление о борьбе с COVID-19
10:58Портников рассказал о трех больших ошибках Путина
10:42В Турции разбился самолет-разведчик: есть жертвы
10:02К «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны «Газпром» и замминистра финансов России - СМИ
09:37Вашингтон нанес санкционный удар по бизнесмену из ближайшего окружения Путина
Все новости мира

Аналитика

13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...
10.07.2020

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Несмотря на наличие в повестке дня более значимых и неотложных законопроектов, на прошлой неделе Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект ...

Последние новости

16.07.2020 г.
13:57 Названы главные признаки осложнений от коронавируса
13:40 Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)
13:20 Верховная Рада сегодня снова рассмотрит проект постановления о создании и ликвидации районов
13:00 "Укрзализныця" разрешила продажу билетов на 100% мест на поезда до Киева и обратно
12:40 На сестру Ким Чен Ына хотят завести уголовное дело, - СМИ
12:35 Главный инфекционист США сделал резкое заявление о борьбе с COVID-19
11:08 Государство и возобновляемая энергетика: финальный компромисс в отношении зеленого тарифа возможен уже на этой неделе,- замглавы комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк
10:58 Портников рассказал о трех больших ошибках Путина
10:50 В Украине будут брать деньги за вылет из страны: Слуги народа ввели новый налог для украинцев (ВИДЕО)
10:49 Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств военных на Донбассе
10:42 В Турции разбился самолет-разведчик: есть жертвы
10:35 Карантин в Украине продолжится и в 2021 году. Что готовит правительство?
10:02 К «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны «Газпром» и замминистра финансов России - СМИ
09:52 Ещё одна страна разрешила въезд в страну для украинцев. Тест сдавать не нужно
09:37 Вашингтон нанес санкционный удар по бизнесмену из ближайшего окружения Путина
09:29 Ситуация на Донбассе: ВСУ в бою уничтожили боевиков "Л/ДНР"
09:27 Украинских школьников поделят на четыре зоны
09:23 COVID-19: Врач рассказал о молниеносном развитии пневмонии
09:09 Фото дня: Комета C/2020 F3 Neowise над островом Мон-Сан-Мишель в Нормандии
07:50 "Дорога смерти" под Киевом: за что Старообуховской трассе дали такое название
07:30 Королева Летиция во время очередного выхода на публику покорила поклонников романтичным образом (ФОТО)
07:15 Зафиксирован первый случай заражения COVID-19 внутриутробно
07:00 В МВД рассказали, как получить пластиковое водительское удостоверение без очереди
15.07.2020 г.
20:59 Астронавты NASA планируют посадку в океан на корабле Сrew Dragon
20:49 Киберполиция блокировала деятельность онлайн-мошенников (ВИДЕО)
20:39 США провели широкомасштабные военные учения "Прогулка слона"
20:24 Российские газовые потоки ставятся на паузу, - Злой Одессит
19:43 Госдепартамент США готовится ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2", – Помпео
19:29 Александр Момот: "Важно обеспечить незарегулированность рынка виртуальных активов"
18:49 ОБСЕ зафиксировала движение колонны автомобилей возле неконтролируемой границы с РФ
18:15 The New York Times переводит своих сотрудников из Гонконга в Сеул
17:48 Украинцам скоро не нужен будет бумажный индивидуальный налоговый номер
17:19 В СНБО планируют установить новые стандарты киберзащиты
16:58 В РФ происходит репетиция бунта, - Аnti-colorados
16:49 Стало известно, кого не будут пускать в школы с 1 сентября
16:19 Нефтяной танкер, разыскиваемый США, обнаружен у побережья Ирана, - Fox News
15:59 Истребители F-15EX пошли "на золото", - Злой Одессит
15:35 Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения (ФОТО)
15:02 Кабмин принял важное решение: подробности
15:00 Япония рассказала о своих планах закупки военной техники
14:40 В ГСЧС рассказали, как проходят мероприятия по ликвидации последствий наводнения на Западной Украине (ФОТО)
14:20 Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО)
14:00 В Украину спустя 77 лет вернули похищенную нацистами картину (ФОТО)
13:59 Вооруженное обострение на границе: Минобороны Армении признало ранение еще 10 своих военнослужащих
13:40 К обороне готов: Тайвань собрал самый крупный в мире запас ракет на единицу площади
13:20 Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 мог вырваться из лаборатории в Ухане
12:20 15 июля США запустят на орбиту ракету-носитель Minotaur IV с полезными нагрузками
12:00 Импорт резко превысил экспорт. Чем и с кем торговала Украина?
11:31 Эксперт рассказал о трех черных метках в национальной энергетике Украины
11:27 Столичная налоговая отреагировала на жалобу инвалида-колясочника
11:23 У Украины есть шанс увеличить количество рабочих мест, - мнение
11:16 Присутствие Куфтырева в окружении Зеленского "убивает" рейтинг "слуг" перед выборами - СМИ
10:44 Ноу-хау от ГНС: расчет дополнительных поступлений в госбюджет базируется на предположениях
10:34 Сильная иммунная реакция у всех: Вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях
10:30 Чувствует себя более уверенно: Пойдет ли Путин войной на Украину после обнуления президентских сроков
09:44 Убийство военного медика: Комбриг рассказал, как боевики с трех сторон расстреливали группу военных
09:30 "Политический решала": Bellingcat рассказала о "кураторе" боевиков, который станет ключевым свидетелем по Boeing MH17
09:03 Азербайджан накрыл массовый митинг из-за столкновений с Арменией. Вышли тысячи (ФОТО, ВИДЕО)
08:45 Враг опять мощно атаковал ВСУ на Донбассе, много раненых
08:34 Оккупанты не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в украинских вузах, - Казанский
Все новости »

Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Военно-воздушные, морские и сухопутные силы Тайваня в четверг провели учения с боевой стрельбой, имитирующие сопротивление вторгшимся силам.

Лидер Тайваня Цай Инвэнь заявила, что они продемонстрировали свою решимость защищать демократический остров, на который претендуют китайцы, информирует enovosty.com/news.

Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

Ракетная система многократного запуска (MLRS) Thunderbolt-2000 запускает ракеты во время боевых учений «Хан Куанг» с боевой стрельбой, имитирующих вторжение противника, в Тайчжун, Тайвань, 16 июля 2020 года. REUTERS / Ann Wang

F-16 и отечественные истребители Ching-koo наносили удары, а танки ездили по кустарникам, стреляя снарядами, чтобы уничтожать цели на пляже. Около 8 000 человек приняли участие в учениях, проведенных на прибрежной полосе недалеко от Тайчжуна в центральном Тайване.

Читайте: Как Китай может использовать свои 2 авианосца, чтобы отрезать Тайвань от иностранной помощи

Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

Учения, получившие название «Хан Куанг», являются основными ежегодными военными учениями Тайваня. В этом году Китай активизировал свою военную деятельность вокруг острова, включая полеты истребителей и бомбардировщиков вблизи того, что Пекин называет своей «священной территорией».

«Учения «Хан Куанг» — это крупное ежегодное мероприятие для вооруженных сил, оценивающее развитие боевых способностей. Более того, это позволяет миру увидеть нашу решимость и усилия по защите территории страны», — сказала Цай военнослужащим.

Читайте: Северная Корея провела испытания ракет малой дальности

Цай, которая выиграла переизбрание в январе, обещая противостоять Китаю, сделала военную модернизацию приоритетом. Тайвань объявил о своем крупнейшем увеличении расходов на оборону за последние десять лет.

«Как я уже сказала, национальная безопасность зависит от твердой национальной обороны. Все наши офицеры и солдаты являются ядром этого», — добавила она.

Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

Хотя вооруженные силы Тайваня хорошо обучены и оснащены в основном техникой, произведенной в США, Китай имеет огромное численное превосходство и добавляет современное оборудование, такое как истребители-невидимки и новые баллистические ракеты.

Китай видит Тайвань частью «единого Китая» и никогда не отказывался от применения силы, чтобы взять остров под контроль.

Тайвань является одной из растущих точек напряжения в отношениях между США и Китаем. Пекин регулярно осуждает поддержку Вашингтона острову.

Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

Китай усилил давление на Тайвань, заявив, что Цай настаивает на формальной независимости острова — красной линии для Пекина. Она говорит, что Тайвань уже является независимым государством под названием Китайская Республика, его официальное название.

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 89

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Все статьи




Читайте также

США провели широкомасштабные военные учения "Прогулка слона"
 Северная Корея провела испытания ракет малой дальности
В НАТО сообщили о высоком уровне боевой готовности на фоне усиления военной активности РФ
 ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса
 США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)
НАТО готовится к масштабным военным учениям, - The Washington Times
 Американская танковая бригада «Блэкджек» блестяще показала себя во время военных учений в Германии

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Моряк из Аргентины в одиночку пересек Атлантику, чтобы отпраздновать 90-летие отца (5446)

Великобритания послала России «военное предупреждение» - Daily Express (5208)

Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО) (4701)

Поклонница Кейт Миддлтон тратит в месяц $30 тысяч на наряды, как у герцогини (ФОТО) (4695)

Беларусь нашла альтернативу российской нефти: поставки сократились в два раза (3673)

Протесты в России: Кричалка “Путин-вор” стала лозунгом россиян (ВИДЕО) (3420)

Кадры экологического бедствия в России: в сети появилось фото кислотных рек на Урале (3279)

В Сирии подорвали колонну с российскими военными (3060)

Нефть и рынки осыпались на новостях из США, но цена вернется к $100 за баррель (3025)

"Путин-вор!": в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту губернатора Фургала (ВИДЕО) (3024)

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-3 «Ремез»
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AS50 (Великобритания)
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Cамолет-амфибия многоцелевой CL-415 M (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Кагаловский
Константин
Новинский
Вадим
Гута
Иван
Тымчук
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (14048)

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга» (13676)

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко (7226)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 