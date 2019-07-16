ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17 на оккупированном Донбассе

Главная » Последние новости » Новости мира » ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17 на оккупированном Донбассе ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17 на оккупированном Донбассе

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В заявлении представителя ЕС по политике безопасности Федерики Могерини говорится, что Европейский союз призывает Россию признать ответственность за катастрофу MH17 на оккупированном Донбассе

Европейский союз вновь обращается к Российской Федерации с требованием признать свою ответственность за крушение малазийского Boeing 777 рейса MH17 и начать немедленно сотрудничество со следствием. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по политике безопасности Федерики Могерини, информирует enovosty.com/news.

В заявлении подчеркивается, что ЕС и далее продолжает делать все возможное для установления истины и справедливости, а также оказания поддержки ближайших родственников жертв катастрофы, в соответствии с Резолюцией 2166 ООН.

Кроме этого, ЕС приветствует сообщение Объединенной следственной группы о возбуждении уголовных дел против четырех человек в Нидерландах.

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Напомним, ранее сообщалось, что Объединенная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета. Суд над подозреваемыми должен начаться в марте 2020 года.