Главный инфекционист США сделал резкое заявление о борьбе с COVID-19

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Американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в среду назвал попытку Белого Дома дискредитировать его "странной".

Он настоятельно призвал положить конец расколу в отношении реакции страны на пандемию коронавируса, сказав: «Давайте прекратим эту чушь», информирует enovosty.com/news.

Фаучи, который стал популярной и заслуживающей доверия фигурой во время вспышки коронавируса, подвергся критике со стороны президента Дональда Трампа и некоторых его союзников-республиканцев. Фаучи предостерег правительство от слишком быстрого открытия экономики США.

Недавняя вспышка COVID-19, в первую очередь в штатах, которые одними из первых сняли карантинные ограничения, привела Фаучи к столкновению с Белым домом.

«Одна из вещей, которая является частью проблемы, это динамика раскола, который происходит сейчас, когда становится трудно участвовать в определении честной оценки того, что было правильно и что пошло не так», — сказал Фаучи в интервью The Atlantic.

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«Давайте прекратим эту ерунду и выясним, как мы можем получить контроль над этим сейчас».

Белый дом на выходных распространил список заявлений, сделанных Фаучи в начале пандемии, которые, по сообщениям СМИ, оказались неверными по мере понимания болезни. На этой неделе Трамп сказал, что он ценит вклад Фаучи, но не всегда соглашается с ним.

«Вы знаете, это немного странно. Я не совсем понимаю это», — сказал Фаучи в интервью The Atlantic.

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Напряженность в Белом доме с Фаучи возросла с уменьшением популярности Трампа в опросах общественного мнения по поводу того, как президент справился со вспышкой.

Президент-республиканец, который стремится к переизбранию в ноябре, все более критично относится к чиновникам здравоохранения. По всей стране новые случаи в настоящее время составляют в среднем около 60 000 в день.

В своем интервью Фаучи рекомендовал стране нажать кнопку сброса и признать, что дела идут не в правильном направлении. Растущее число коронавирусных инфекций показывает, что «мы должны добиться большего успеха», и государства должны работать над тем, как контролировать вирус.

«Итак, вместо того, чтобы играть в эти игры, давайте сосредоточимся на этом», — сказал Фаучи.

Источник: Reuters