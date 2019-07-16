Sky News: Британия планирует отправить третий военный корабль в Персидский залив

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Представитель Министерства обороны Великобритании сообщил, что Британия планирует отправить третий военный корабль в Персидский залив и подчеркнул, что отправка фрегата никак не связана с угрозами Ирана и напряжением обстановки в регионе

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что они отправляют третий военный корабль в Персидский залив, — сообщает Джеймс Дейви в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Представитель министерства обороны подчеркнул, что фрегат HMS Duncan находится в районе Персидского залива с целью обеспечения постоянного присутствия британской службы безопасности в этом регионе, в то время как военный фрегат HMS Montrose осуществляет плановое техническое обслуживание.

В начале августа в регион будет направлен еще один военный фрегат HMS Kent. «Наши действия никак не связаны с угрозами Ирана и напряжением обстановки в регионе», — сообщили в министерстве обороны. Напомним, у Британии в районе Персидского залива также находятся четыре минных тральщика и вспомогательное судно.

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