МАГАТЭ призывает Иран предоставить доступ к ядерным объектам
МАГАТЭ призывает Иран предоставить доступ к местам, где Иран хранит или использует ядерный материал
Глава агентства ООН по наблюдению за атомной энергетикой (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что Иран должен предоставить инспекторам доступ к местам, где Иран хранит или использует ядерный материал, информирует enovosty.com/news.
Мариано Гросси сообщил журналистам о необходимости сотрудничества с «иранскими властями на более высоком уровне». «Нам нужно это сотрудничество. Я сожалею, что на данный момент у нас есть разногласия», — сказал он.
Гросси сказал, что в течение более четырех месяцев «Иран отказал нам в доступе к двум местам хранения ядерного материала»
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Напомним, с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в 2015 году, Иран начал нарушать ограничения по обогащению урана