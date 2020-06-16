Китай продолжает наращивать свой ядерный арсенал, — доклад SIPRI

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По мнению Стокгольмского международного института исследований проблем мира, появляются новые угрозы, такие как химическое и биологическое оружие, что усугубляет глобальную нестабильность.

Китай является одной из шести стран, которые увеличили свой ядерный арсенал в прошлом году, добавив 30 боеголовок после подсчета в 2019 году, согласно докладу Международного института по исследованию проблем мира в Стокгольме в понедельник, информирует enovosty.com/news.

В докладе говорится, что пятью другими странами являются Индия, Великобритания, Пакистан, Израиль и Северная Корея, но все они увеличили свой арсенал менее чем на 20 боеголовок.

«Китай находится в процессе значительной модернизации и расширения своего арсенала, и считается, что Индия и Пакистан также увеличивают размер своих ядерных арсеналов», — говорится в докладе.

Согласно докладу, несмотря на то, что шесть стран увеличили количество своих ядерных боеголовок, глобальные запасы продолжают сокращаться. Это происходит главным образом потому, что владельцы двух крупнейших арсеналов — Россия и США — сократили количество своих боеголовок.

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«В то же время, как в США, так и в России реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов и объектов по производству ядерного оружия», — говорится в сообщении.

США имеют 1750 развернутых боеголовок — размещенных на ракетах или расположенных на базах с оперативными силами — и 4050 резервных боеголовок, ожидающих демонтажа. В России имеется 1570 развернутых боеголовок и 4805 боеголовок, которые либо хранятся, либо подлежат утилизации.

В начале 2020 года девять государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — имели в общей сложности 13 400 единиц ядерного оружия, из которых 3720 были развернуты с использованием оперативных сил. В отчете говорится, что около 1800 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности.

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Хотя шесть стран увеличили свои запасы, общее количество их ядерных боеголовок составило немногим более 2000, что составляет менее одной трети от общего запаса России.

Новые угрозы, такие как химическое и биологическое оружие, продолжают возникать, что делает мир менее стабильным, чем раньше, согласно докладу.

В докладе также содержится предупреждение о гонке вооружений в космическом пространстве. В 2017 году США объявили, что космос — это область военных действий или зона как для наступательных, так и оборонительных военных операций, а Франция, Индия и Япония последовали примеру Америки, объявив о выделении военных космических подразделений.

Доклад SIPRI опубликован после того, как официальные лица президента США Дональда Трампа в мае обсудили проведение первого в США ядерного испытания с 1992 года.

Чжоу Ченмин, военный эксперт, базирующийся в Пекине, сказал, что изменения в наращивании военной мощи в мире сигнализируют о все более неустойчивом равновесии мира.

«Многие страны в настоящее время разрабатывают свои собственные противоракетные системы, которые защищают страны от поражения ядерной боеголовкой, но как только системы будут сильно развиты, это приведет к военному авантюризму — некоторые страны могут взять на себя инициативу атаковать другие страны — и сделать мир еще более опасным», — сказал Чжоу.

Источник: Businessinsider