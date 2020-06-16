Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на разногласия с США

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Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на приостановку финансирования со стороны США

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус должен выступить с речью перед студентами Пекинского университета на фоне напряженности в отношениях с США, информирует enovosty.com/news.

Глава ВОЗ выступит с речью в Школе экономики и менеджмента Университета Цинхуа 21 июня

Ранее Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ, которую президент Дональд Трамп обвинил в том, что она стала марионеткой Китая в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

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ВОЗ опровергла утверждения Трампа о том, что она способствовала «дезинформации» о вспышке вируса в Китае