Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года

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Турция рассчитывает на приток туристов из-за рубежа уже этим летом. Об этом стало известно на встрече представителей турецкого бизнеса с правительством страны, - сообщает Hurriyet Daily News.

Несмотря на то, что часть отелей Турции откроет свои двери для туристов уже в июле, до августа – сентября нынешнего года они будут работать только на половину своих мощностей. Но, уже к августу-сентябрю поток туристов из Европы существенно возрастет, — уверяют в правительстве Турции, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Турция планирует восстановить авиасообщение по 22 направлениям в 19 станах мира уже в ближайшее время.

Также, согласно новым правилам, принимать туристов смогут только отели, у которых будет, так называемы, «Сертификат здоровья», который гарантирует туристам, что в отеле нет коронавируса.

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