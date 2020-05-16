Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

16.05.2020 г.
14:34Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года
14:30Путин – глава крупной мафиозной структуры, - Альфред Кох
12:55Трамп объявил о разработке в США самой быстрой в мире гиперзвуковой ракеты
12:30Италия открывает границы
11:56Китай готовит свои санкции в ответ США
15.05.2020 г.
23:00Сильный тайфун обрушился на пострадавшие от пандемии коронавируса Филиппины (ФОТО)
20:13Фондовые рынки РФ снова в пике, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Последние новости

16.05.2020 г.
15:42 В Бразилии зафиксировали падение НЛО. К месту инцидента прибыли военные (ВИДЕО)
15:35 Вирусолог рассказал, когда больной на COVID-19 перестает быть заразным
15:26 В Погранслужбе рассказали, где и как можно украинцам пересечь границу с Польшей
15:03 Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского
14:41 Эпицентр эпидемии COVID-19 сместился в Восточную Европу – Украину, Россию, Беларусь, - Глава европейского бюро ВОЗ
14:34 Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года
14:30 Путин – глава крупной мафиозной структуры, - Альфред Кох
14:06 Самые популярные песни «Евровидения» всех времен
13:53 Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ
13:48 В сети появились смешные фотожабы про "30 кварталовцев"
13:39 Медучреждения сообщают не о всех случаях заражения медиков на COVID-19, - Ляшко
13:22 Во Франции умер ребенок с воспалительным синдромом Кавасаки, связанным с коронавирусом
12:55 Трамп объявил о разработке в США самой быстрой в мире гиперзвуковой ракеты
12:38 Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве
12:35 В России второй день подряд фиксируют рекордное число смертей от коронавируса
12:30 Италия открывает границы
12:08 В Украине стартует тестирование населения на наличие антител к COVID-19
11:56 Китай готовит свои санкции в ответ США
08:00 "Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)
15.05.2020 г.
23:00 Сильный тайфун обрушился на пострадавшие от пандемии коронавируса Филиппины (ФОТО)
23:00 Курьез дня: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске
22:10 Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо
20:59 Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии
20:43 США в ОБСЕ рассказали о российском оружии на оккупированном Донбассе
20:36 Дети на экспорт: Как Украина превратилась в мекку суррогатного материнства (ВИДЕО)
20:13 Фондовые рынки РФ снова в пике, - Злой Одессит
19:58 Киберполиция разоблачила хакера, который выводил средства из иностранных банков
19:46 В Офисе президента обнародовали обновленные списки антироссийских санкций
19:18 NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков
18:59 Европарламент выделяет Украине 1,2 млрд евро
18:37 Каждый полет российским «Суперджетом» превращается в опасную для жизни лотерею
18:26 "Схватка мировых гегемонов": эксперт прогнозирует, дойдет ли противостояние Китая и США до войны
17:56 Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов
17:46 Глава ВТО уходит в отставку на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем
17:27 В Венеции на химзаводе произошел мощный взрыв (ВИДЕО)
16:59 Великобритания и ЕС обменялись угрозами и не достигли прогресса в переговорах
16:36 Беларусь начала получать нефть из США
16:14 Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем
15:43 Безвизу Украины с ЕС COVID-19 не угрожает, - Еврокомиссия
15:38 Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
15:03 Российской статистике по COVID-19 все больше не доверяют в мире, - Злой Одессит
13:59 У мужчин с низким уровнем тестостерона увеличивается риск смерти от COVID-19 - ученые
13:44 Между авторитетными американскими СМИ и Москвой развязалась война. В чём суть?
13:18 Россия бьет рекорды: число новых заболевших COVID-19 снова превысило 10 000
13:03 Украина восстановит авиасообщение с Египтом, Турцией и Грузией
12:33 Жизнь в эпоху коронавируса: лучшие фото недели по версии The Guardian
11:56 Кремль готов пойти на уступки по Донбассу. Но есть важное условие, - российский политик
11:30 Трамп рассказал о смерти своих друзей от коронавируса
11:30 В Испании коронавирусом заболели 5% населения. В чем особенность этой страны
11:18 В Эстонии работают над созданием уникального солнцемобиля
11:15 "Северный поток-2": Германия отказала России в главном требовании
11:13 Ученые шокировали информацией о новом коварстве COVID-19
11:00 День рождения FOXTROT.UA: скидки до 60% и шанс выиграть смарт-ТВ
10:22 Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
10:14 Израиль решил зарабатывать на экспорте марихуаны
10:14 Многообещающие результаты: В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках
09:45 От Офиса Генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко — СМИ
09:07 Рынок труда: Сколько украинцев из-за карантина лишись работы
09:01 Первая европейская страна объявила о завершении пандемии COVID-19
08:57 Что будет с долларом до конца года
Все новости »

Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года
 
Печать Отправить на почту

 

 

Турция рассчитывает на приток туристов из-за рубежа уже этим летом. Об этом стало известно на встрече представителей турецкого бизнеса с правительством страны, - сообщает Hurriyet Daily News.

Турция планирует открыть границы для иностранных туристов уже в августе нынешнего года

Несмотря на то, что часть отелей Турции откроет свои двери для туристов уже в июле, до августа – сентября нынешнего года они будут работать только на половину своих мощностей. Но, уже к августу-сентябрю поток туристов из Европы существенно возрастет, — уверяют в правительстве Турции, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Турция планирует восстановить авиасообщение по 22 направлениям в 19 станах мира уже в ближайшее время.

Также, согласно новым правилам, принимать туристов смогут только отели, у которых будет, так называемы, «Сертификат здоровья», который гарантирует туристам, что в отеле нет коронавируса.

Читайте: Многие рестораны не открыли летние площадки после послабления карантина, не выгодно


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 147

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

Многие рестораны не открыли летние площадки после послабления карантина, не выгодно
 Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов
Турция вводит сертификацию здорового туризма с целью обезопасить туристов от COVID -19
 Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом
Знатный махач в парламенте Армении: Нардепы пошли в атаку стенка на стенку (ВИДЕО)
 Стало известно, какие ограничения из-за пандемии ждут туристов на популярном курорте

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Бекас»
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Самоходная гаубица 155-мм Type 99 (Япония)
Бронеавтомобиль RG-31 Charger (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Абрамович
Роман
Рабинович
Вадим
Терентьев
Юрий
Райнин

Игорь
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез дня: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске (6241)

В сети появились смешные фотожабы про "30 кварталовцев" (1993)

"Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО) (1674)

В России второй день подряд фиксируют рекордное число смертей от коронавируса (1570)

Вирусолог рассказал, когда больной на COVID-19 перестает быть заразным (1413)

Фондовые рынки РФ снова в пике, - Злой Одессит (1138)

"Схватка мировых гегемонов": эксперт прогнозирует, дойдет ли противостояние Китая и США до войны (1086)

Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем (1039)

США в ОБСЕ рассказали о российском оружии на оккупированном Донбассе (913)

Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо (802)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12691)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12646)

Военные Индии и Китая устроили массовую драку на границе (7555)





Апокалипсис

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 