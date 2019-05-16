Сотрудничество американских, украинских и других правоохранителей позволило обезвредить опасную кибергруппировку

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Сотрудничество американских, украинских, грузинских, немецких, болгарских и молдавских правоохранителей позволило обезвредить опасную международную кибергруппировку «GozNym»

Успешные совместные действия американских, украинских, грузинских, немецких, болгарских и молдавских правоохранителей позволили обезвредить опасную международную кибергруппировку «GozNym», похитившую 100 миллионов долларов, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители прекратили деятельность опасной международной кибергруппировки, действовавшей в Восточной Европе и похитившей у предприятий, включая малый бизнес и благотворительные организации, сумму в размере около 100 миллионов долларов.

Преступная кибергруппировка «GozNym» состояла из российского разработчика программного обеспечения, экспертов по шифрованию, находящихся в Молдове и Казахстане, «специалистов по захвату аккаунтов» в Болгарии и Украине, а также различных специалистов по спаму, отмыванию денег и «мулов» (перевозчиков денег).

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По мнению представителя Европейского полицейского агентства, успешное сотрудничество между правоохранительными органами в данной операции, требовавшееся для ликвидации преступной группировки, могло бы стать примером для всех стран в проведении будущих совместных операций.