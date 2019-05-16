Reuters: В Китае арестованы два канадца по обвинению в шпионаже

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В Китае двум канадцам официально предъявили обвинения в шпионаже

Китайские власти официально предъявили обвинения в шпионаже двух задержанным ранее канадцам, — сообщает Майкл Мартина в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Бизнесмен Майкл Спавор, работавший ранее в Северной Кореей, и бывший дипломат Майкл Ковриг были арестованы в декабре 2018 г. сразу после того, как Канада арестовала финансового директора Huawei Technologies Co Ltd Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. Китай неоднократно требовал освобождения Мэн и жестко критиковал решение о ее экстрадиции.

По утверждению китайской прокуратуры, Майкла Коврига и Майкла Спавора, подозревают в преступлениях, связанных с кражей и незаконной передачей государственных секретов иностранным службам.

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Правительство Канады осудило этот шаг. «Канада решительно осуждает этот произвольный арест. Мы повторяем наше требование, чтобы Китай немедленно освободил Майкла Коврига и Майкла Спавора», — заявили в министерстве иностранных дел Канады.