Европа должна противостоять России, Китаю и США, — Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Европа должна сделать все, чтобы противостоять России, Китаю и США

В интервью накануне выборов в парламент ЕС канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Европа должна сделать все, чтобы противостоять России, Китаю и США, информирует enovosty.com/news.

Россия, Китай и США своими действиями заставляют нас действовать в разрез с общепринятыми позициями. Достаточно вспомнить нашу политику а решении конфликта на востоке Украине. По мнению Меркель, Евросоюз должен сконцентрировать «политическую силу, в соответствии со своими экономическими возможностями», чтобы принимать решения независимо от крупных государств.

Меркель подчеркнула необходимость соблюдения договора об ограничении ядерной программы Ирана, от которого США отказались и отметила, что Германия, Великобритания и Франция в данном вопросе придерживаются отличной от США позиции. Также канцлер Германии сообщила, что ЕС должен оставить все свои внутренние конфликты позади и начать проводить более агрессивную внешнюю политику.

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