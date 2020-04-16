В Великобритании растет число умерших от COVID-19

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В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 861 человек

В Великобритании за сутки число умерших от COVID-19 составило 861 человек. А общее число умерших составило 13 729 человек. Это является самым большим ежедневным ростом за последние пять дней, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что за сутки было выявлено 18 665 новых случаев инфицирования. В министерстве здравоохранения рассказали, что «было протестировано 327 608 человек и тесты у 103 093 человек дали положительный результат», — сказали в министерстве здравоохранения

Великобритания продлила карантин минимум на три недели, сообщил глава МИД страны Доминика Рааба. Он отметил, что ослабление мер может ухудшить ситуацию для населения и экономики.

Ранее сообщалось, что в Великобритании от коронавируса вылечилась 106-летняя женщина. Внучка выздоровевшей женщины считает, что секрет ее бабушки заключается в постояной физической активности.

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