США расследуют возможность создания COVID-19 в Уханьском институте вирусологии

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США расследуют возможность создания COVID-19 в Уханьском институте вирусологии, который находится рядом с оптовым рынком морепродуктов, откуда начал распространяться вирус COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американское правительство расследует возможность появления вируса COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

По мнению большинства аналитиков, возникновение вируса остается загадкой. В то же время, в Fox News сообщили, что разработка вируса в Уханьском институте вирусологии не была частью программы по разработке нового биологического оружия. Скорее всего, это были просто эксперименты с созданием вирусов в рамках демонстрации Китаем своей мощи Соединенным Штатам Америки.

В этом и других докладах говорится, что неэффективные стандарты безопасности в Уханьском институте вирусологии, где проводятся эксперименты c различными вирусами, привели к тому, что кто-то заразился COVID-19 и появился на соседнем оптовом рынке морепродуктов, откуда впоследствии и начал распространяться вирус.

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Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что «мы знаем, что этот вирус возник в Ухане, и что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того самого рынка, где началось распространение вируса. «Нам действительно нужно, чтобы правительство Китая открылось» и помогло объяснить, «как именно распространяется этот вирус», — сказал Помпео. «Китайское правительство должно сказать правду», — сказал он.

Трамп и другие официальные лица выражают глубокий скептицизм относительно официально объявленного числа умерших от вируса в Китае. Напомним, в Китае изначально сообщали о 3000 умерших. В то время, как в Соединенных Штатах число умерших уже превышает 20 000 человек и продолжает расти.