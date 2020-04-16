Первым инфицированным на коронавирус был сотрудник лаборатории в Ухане, — Fox News

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По мнению журналистов телеканала Fox News, так называемым «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в Ухане, который заразился COVID-19 от подопытных летучих мышей.

Журналисты убеждены, что именно с лаборатории в Ухане вирус распространился сначала в Китае, а потом и во всем мире. А вот версия о рынке животных в Ухане, с которого якобы произошло распространение вируса — выдумка китайских властей, поскольку на этом рынке летучих мышей, которые являются разносчиками вируса, никогда не продавали, — утверждают американские журналисты. , информирует enovosty.com/news.

Более того, американские журналисты ссылаются на свои источники, которые видели документы сотрудников лаборатории, которые изначально знали об источнике происхождения вируса и пытались ещё на начальном этапе распространения вируса локализовать его распространение.

Как сообщил один из источников американского телеканала, эпидемия коронавируса войдёт в историю, как одна из самых дорогостоящих спецопераций, предпринятая китайским правительством, чтобы сокрыть от мировой общественности истинную картину событий, а также катастрофические последствия пандемии для самого Китая.

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