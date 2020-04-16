Новая карикатура Сергея Елкина о кремлевской башне стала хитом Сети

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У кремлевской башни "сносит крышу". Президент России Владимир Путин вместе с огромным аппаратом российских чиновников судорожно пытается спасти тонущий корабль российской экономики, которая сильно просела из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Известный карикатурист Сергей Елкин сильно усомнился в эффективности политики Кремля, информирует enovosty.com/news.

Из-за пандемии экономика разных стран мира претерпела мощный удар. Не стала исключением и Россия, однако многие эксперты сомневаются в адекватности мер, которые предлагает российское руководство. Начиная от развязанной нефтяной войны с Саудовской Аравией, заканчивая многотысячными репетициями парада Победы в разгар пандемии.

Фото: DW

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