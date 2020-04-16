Германия осторожно готовится к ослаблению карантина: что планируют открыть

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Германия планирует разрешить открытие небольших магазинов на следующей неделе и начать открывать школы в начале мая, но крупнейшая экономика Европы пока поддерживает строгие правила социального дистанцирования.

После долгожданных переговоров в среду с 16 губернаторами Германии канцлер Ангела Меркель изложила план первых шагов осторожного перезапуска общественной жизни — вслед за соседними Австрией и Данией и другими странами, информирует enovosty.com/news.

Новые случаи заболеваний в Германии замедлились в последние недели, но Меркель предупредила, что страна пока достигла лишь «хрупкого промежуточного успеха» и не имеет «большого пространства для маневра».

Она сказала, что такие правила как запрет на собрания из более двух человек и обязательная дистанция на расстоянии 1,5 метра от других, которые действуют с 23 марта, будут действовать и далее.

Магазинам, которые были закрыты в течение почти четырех недель, будет разрешено открыться с соблюдением гигиенических мер. Это касается тех магазинов, которые занимают площадь до 800 квадратных метров. Так же будут открыты автосалоны, велосипедные магазины и книжные магазины, независимо от их размера.

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Меркель заявила, что решения относятся к периоду с понедельника по 3 мая, и чиновники вновь рассмотрят ситуацию 30 апреля.

Она сказала, что власти также рекомендуют, чтобы люди носили маски для лица в общественном транспорте и при совершении покупок.

Школы в Германии были закрыты с середины марта. Меркель заявила, что с 4 мая правительство будет готовиться к их открытию шаг за шагом, причем самые старшие студенты вернутся к учебе первыми. По словам чиновников, парикмахерские также должны быть готовы к открытию с 4 мая.

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По словам Меркель, главы земель и министр внутренних дел Германии проведут на этой неделе переговоры с религиозными общинами о том, что делать с религиозными собраниями, которые не разрешались в последние недели.

Остается неясным, когда снова откроются бары, кафе и рестораны.

«Мы продвигаемся вперед небольшими шагами и должны увидеть, какой эффект это возымеет», — сказала Меркель.

Федеральная структура Германии дает отдельным областям значительную свободу действий для принятия решений, а некоторые могут немного расходиться в деталях того, как возобновить общественную жизнь.

Германия подтвердила более 130 000 случаев COVID-19, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Было зарегистрировано более 3500 смертей, но это меньше, чем в странах с сопоставимыми показателями заболеваемости, и система здравоохранения Германии не была перегружена.

Источник: Associated Press