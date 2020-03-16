В сети показали, как выглядят магазины США и Европы из-за коронавируса (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В сети показали, как выглядят магазины США и Европы из-за коронавируса (ФОТО) В сети показали, как выглядят магазины США и Европы из-за коронавируса (ФОТО)

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В сети появились фотографии с пустыми магазинами США и Европы

В сети появились фотографии, которые демонстрируют, как выглядят магазины в США и Европе из-за коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Важно отметить, что европейские ритейлеры попросили покупателей избегать «панических покупок» и призвали граждан делать покупки ответственно.

По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано 169 387 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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По предварительной информации, от коронавируса умерли 6 513 человек. Также сообщается, что уже 77 257 человек выздоровели

Из-за эпидемии многие страны вводят режим ЧС. Из-за ограничительных мер многие люди массово закупают товары первой необходимости и продукты питания