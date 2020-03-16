В Китае рекордно упало промышленное производство

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Из-за коронавируса в Китае рекордно упало промышленное производство

В Китае в январе-феврале 2020 года рекордно упало промышленное производство до исторического минимума за последние 30 лет из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Объем промышленного производства сократился на 13,5% по сравнению с январем-февралем прошлого года. А в декабре 2019 года показатель промышленного производства увеличивался на 7%.

Наибольшее сокращение производства произошло в сфере торговли, где объем производимых товаров сократился на 20,5%. Также существенно пострадала сфера инвестиций в основной капитал (– 24,5%).

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Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.