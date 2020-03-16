В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина

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Населению Испании разрешено покидать дома только для того, чтобы идти на работу, покупать еду, посещать аптеку или больницу, а на пустынных улицах летают говорящие дроны

В Испании с 14 марта 47 миллионов человек находятся в частичной изоляции. Им разрешено покидать дома только для того, чтобы идти на работу, покупать еду, посещать аптеку или больницу, информирует enovosty.com/news.

Более 1000 военнослужащих были направлены на помощь полицейским по всей стране, чтобы помочь полиции распылять дезинфицирующее средство на вокзалах и других общественных местах. На пустынных улицах можно встретить летающих говорящих дронов, которые контролируют соблюдение карантина.

«Если испанцы серьезно отнесутся к проблеме, то мы начнем видеть результаты примерно через три-четыре дня», — сказал координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Саймон. Он сообщил, что в Испании число официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 8 744 человек, а число умерших достигло 297 человек.

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Испания занимает четвертое место в мире после Китая, Италии и Ирана по количеству заболевших.