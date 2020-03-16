В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

16.03.2020 г.
21:16Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены из-за падения индексов
20:51В Италии за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 19%
19:47"Тестируйте, тестируйте, тестируйте": ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев
19:10Нефть пикирует: Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов
19:09В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина
18:15Мировой лидер индустрии роскоши LVMH начинает производство дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом
16:18В Китае рекордно упало промышленное производство
Все новости мира

Аналитика

16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...
16.03.2020

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что европейские страны могут столкнуться с масштабным экономическим шоком, ...
13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...

Последние новости

16.03.2020 г.
22:20 Ученые обнаружили планету, где идет дождь из железа (ВИДЕО)
22:15 Аннексия Крыма: последний рубеж в Донузлаве
21:47 В столице подтверждены два случая заражения коронавирусом
21:16 Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены из-за падения индексов
20:51 В Италии за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 19%
20:48 Россия закроет границы для всех, в том числе для украинцев, до 1 мая
20:09 В Евросоюзе планируют закрыть внешние границы для иностранцев
19:47 "Тестируйте, тестируйте, тестируйте": ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев
19:10 Нефть пикирует: Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов
19:09 В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина
18:43 Закрывается все: Зеленский анонсировал блокировку городов, закрытие метро и налоговые каникулы (ВИДЕО)
18:22 "Зеонбуд" - о покрытии цифровой сети и не только
18:15 Мировой лидер индустрии роскоши LVMH начинает производство дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом
17:51 Коронавирус в Украине: Мэр Киева Виталий Кличко вводит тотальный карантин (ВИДЕО)
17:26 Курс доллара продолжает расти
17:01 Из-за коронавируса военные РФ бегут из ОРДЛО, - разведка
16:52 Киберполиция блокировала деятельность мошеннического call-центра
16:18 В Китае рекордно упало промышленное производство
15:48 В Раде предлагают ввести мораторий на проверки бизнеса и кредитные каникулы из-за коронавируса
15:04 В сети показали, как выглядят магазины США и Европы из-за коронавируса (ФОТО)
15:00 Япония раскрыла свой план развития гиперзвукового оружия
14:40 Самый крепкий Land Cruiser в мире: в Сети опубликовали попытку утилизации внедорожника (ВИДЕО)
14:25 Меган Маркл больше не хочет быть актрисой, - источник
14:20 Карантин в украинских школах: что будет с зарплатами учителей?
14:00 Турецкая компания разработала электромагнитную пушку против беспилотников
13:54 Политическое безумие – союзник вируса: Портников дал ценный совет президенту и правительству
13:20 Корпус мира США сворачивает глобальные операции в связи со вспышкой коронавируса
13:15 Новый взгляд на "Буханку": как итальянцы преобразили УАЗ-452 (ФОТО)
13:08 Путин завяз в коронавирусе. Военный эксперт рассказал, использует ли он время для эскалации на Донбассе
12:55 В ожидании вылета: пассажиры, которые застряли в аэропортах из-за коронавируса (ФОТО)
12:36 Неделя стартовала с обвала: Российская нефть Urals опустилась ниже $30 за баррель, - "Злой одессит"
12:33 Украинцы рассказали, как коронавирус повлиял на их работу и доходы
11:44 Украинские банки резко снизили ставки по депозитам
11:41 В Киеве вводят жесткий карантин: закрывают кафе и ТРЦ
11:22 "Мы сообщим, когда вы сможете вернуться к совершению преступлений": В США с юмором обратились к преступникам из-за коронавируса
11:19 "Только для США": Трамп захотел за огромные деньги выкупить патент на вакцину
10:48 В Украине подтвердили новые случаи заражения Covid-19
10:20 Коронавирус в Украине: Кого будут наказывать штрафами
09:45 Блогер назвал “черного кота” российского экспорта вооружений
09:19 Признание силовика: Россия "атакует" корабли НАТО в Черном море
08:44 В США уже испытывают вакцину против коронавируса на людях
08:35 "Расскажите алгоритм действий при подозрении на коронавирус", - обращение к МОЗ
08:35 Звезда Голливуда из Украины заразилась коронавирусом
08:23 Эпидемия коронавируса: Украина ввела жесткие ограничения для жителей оккупированного Донбасса
08:13 Папа Римский Франциск помолился об окончании пандемии в мире перед Крестом Великой Чумы
08:03 ФРС США экстренно снизила базовую ставку почти до нуля
07:30 В столичном ботаническом саду зацвели первые магнолии (ФОТО)
07:15 Турецкие и российские военные провели первое совместное патрулирование в Идлибе
07:00 Когда коронавирус вдохновляет: в Киеве появился новый мурал на актуальную тему (ФОТО)
15.03.2020 г.
21:51 Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО)
21:11 Фото дня: Месса в Италии во время коронавируса
20:54 Фондовые рынки: как изменились биржевые индексы и что будет с акциями
19:33 Итальянцы аплодисментами с балконов поблагодарили врачей, которые борются с коронавирусом (ВИДЕО)
18:58 Тепловой стресс из-за сильной жары затронет 1,2 млрд человек - ученые
18:17 Звонки из роуминга по поводу коронавируса будут бесплатными
16:55 В Киеве запретили рыбную ловлю
16:33 Людей предупредили о популярных лекарствах, опасных при коронавирусе
16:23 На акции «похороны Конституции» в РФ задержаны десятки человек
16:18 Цены на медицинские маски в Киеве взлетели в десятки раз
15:37 В РФ засекретили данные о недвижимости Терешковой, которая предложила обнулить срок Путина
Все новости »

В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина

Главная » Последние новости » Новости мира » В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина
 
Печать Отправить на почту

 

 

Населению Испании разрешено покидать дома только для того, чтобы идти на работу, покупать еду, посещать аптеку или больницу, а на пустынных улицах летают говорящие дроны

В Испании с 14 марта 47 миллионов человек находятся в частичной изоляции. Им разрешено покидать дома только для того, чтобы идти на работу, покупать еду, посещать аптеку или больницу, информирует enovosty.com/news.

Более 1000 военнослужащих были направлены на помощь полицейским по всей стране, чтобы помочь полиции распылять дезинфицирующее средство на вокзалах и других общественных местах. На пустынных улицах можно встретить летающих говорящих дронов, которые контролируют соблюдение карантина.

В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина

«Если испанцы серьезно отнесутся к проблеме, то мы начнем видеть результаты примерно через три-четыре дня», — сказал координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Саймон. Он сообщил, что в Испании число официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 8 744 человек, а число умерших достигло 297 человек.

Читайте: Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом. Подробности

Испания занимает четвертое место в мире после Китая, Италии и Ирана по количеству заболевших.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 223

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Все статьи


Читайте также

В столице подтверждены два случая заражения коронавирусом
 Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены из-за падения индексов
В Италии за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 19%
 "Тестируйте, тестируйте, тестируйте": ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев
Закрывается все: Зеленский анонсировал блокировку городов, закрытие метро и налоговые каникулы (ВИДЕО)
 У Раді пропонують ввести мораторій на перевірки бізнесу і кредитні канікули через коронавірус
Мировой лидер индустрии роскоши LVMH начинает производство дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом
 Коронавирус в Украине: Мэр Киева Виталий Кличко вводит тотальный карантин (ВИДЕО)

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Sea Dart (Великобритания)
Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK416 (Германия)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Танк Type 10 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Александра
КУЖЕЛЬ
Максим
АВЕРИН
Елена
ПИНЧУК
Борислав
БЕРЕЗА
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В сети показали, как выглядят магазины США и Европы из-за коронавируса (ФОТО) (6700)

ТОП-10 автомобілів, які не бояться пробігів в 300 тисяч км (3504)

Признание силовика: Россия "атакует" корабли НАТО в Черном море (3408)

Турецька компанія розробила електромагнітну гармату проти безпілотників (2469)

Карантин в украинских школах: что будет с зарплатами учителей? (2447)

Турецкая компания разработала электромагнитную пушку против беспилотников (2434)

"Мы сообщим, когда вы сможете вернуться к совершению преступлений": В США с юмором обратились к преступникам из-за коронавируса (2357)

В столичном ботаническом саду зацвели первые магнолии (ФОТО) (2167)

Когда коронавирус вдохновляет: в Киеве появился новый мурал на актуальную тему (ФОТО) (1809)

Из-за коронавируса военные РФ бегут из ОРДЛО, - разведка (1717)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии (25501)

ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов (14808)

Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО) (12883)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 