Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены из-за падения индексов

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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены из-за стремительного падения индексов

16 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги были временно приостановлены из-за стремительного падения индексов, информирует enovosty.com/news.

Временная остановка торгов была вызвана падением индекса S&P 500 ниже 7%. В свою очередь, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 11,53% и достиг 20 513,45.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени индекс S&P 500 уменьшился на 8,14%, а индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 6,12%.

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По мнению экспертов, снижение индексов было вызвано решением Федеральной резервной системы об уменьшении базовой учетной ставки до 0-0,25% из-за коронавируса.