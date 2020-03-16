«Тестируйте, тестируйте, тестируйте»: ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев

Главная » Последние новости » Новости мира » "Тестируйте, тестируйте, тестируйте": ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев "Тестируйте, тестируйте, тестируйте": ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев

Закрыть Отправить

ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира начать активно проводить тестирование всех подозрительных случаев на коронавирус, чтобы замедлить развитие пандемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

«У нас есть простое послание для всех стран — тестируйте, тестируйте, тестируйте», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.

«Все страны должны иметь возможность проверить все подозрительные случаи. Они не могут бороться с пандемией с завязанными глазами», — добавил он.

Читайте: ВОЗ назвала эпидемию коронавируса "пандемией"

По словам руководителя ВОЗ, стратегия сдерживания заболевания путем выявления людей с инфекциями и впоследствии их быстрой изоляции по-прежнему остается наилучшим подходом. Этот подход показал положительный эффект в Китае, Южной Корее и Сингапуре.