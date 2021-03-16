Навальный находится в «настоящем концлагере», — Fox News

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Алексей Навальный сообщил, что колония, в которой он содержится, является «настоящим концлагерем»

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный описывает колонию, в которой он содержится, как «настоящий концлагерь», где ругань запрещена, а охранники будят его каждый час. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Fox News

«Я должен признать, что российская пенитенциарная система смогла меня удивить. Я понятия не имел, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — написал он.

Навальный написал, что жизнь в колонии — это «буквальное исполнение бесконечных правил». «Нецензурная брань и сленг запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Вы можете представить себе тюрьму, где не ругаются? Ужасная вещь», — пишет он.

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Он добавил, что «везде видеокамеры, за всеми следят и при малейшем нарушении протоколируют». «Я думаю, что кто-то наверху прочитал 1984 Оруэлла и сказал: «Да, круто. Давайте сделаем это», — пишет Навальный.

Несмотря на упомянутые мрачные условия в лагере, Навальный написал в своем посте, что в целом у него «все хорошо». Однако «каждый час я просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате», — добавил он.