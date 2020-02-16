Ракеты попали в штаб-квартиру военной коалиции под руководством США в Багдаде. Стреляли из «Катюш» — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Ракеты попали в штаб-квартиру военной коалиции под руководством США в Багдаде. Стреляли из "Катюш" - Reuters Ракеты попали в штаб-квартиру военной коалиции под руководством США в Багдаде. Стреляли из "Катюш" - Reuters

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Ракеты попали в штаб-квартиру военной коалиции под руководством США в Багдаде рано утром в воскресенье, жертв нет.

Об этом заявил представитель коалиции, комментируя последней атаки, направленной против американских объектов в Ираке сообщает Reuters

Несколько взрывов после ракетного обстрела, раздалось на территории так называемой зелёной зоны в центре Багдада, где расположены государственные здания, а также представительства США, других государств и иностранных компаний, информирует enovosty.com/news.

По свидетельствам очевидцев, прозвучало по крайней мере четыре взрыва.

Как передаёт телеканал Al-Arabiya, целью обстрела было не американское посольство, а военная база сил коалиции, которая расположена неподалёку. О наличии жертв и разрушениях не сообщается.

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Вашингтон обвиняет военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, во все более регулярных ракетных обстрелах американских баз Ираке, а также в районе вокруг посольства США в Багдаде.

В прошлом месяце произошло нападение на сам комплекс посольства США, а в результате ракетного обстрела военной базы на севере в декабре погиб гражданский подрядчик США.

В последние месяцы напряженность в отношениях между Ираном и администрацией президента США Дональда Трампа в основном разразилась на иракской земле.

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Напомним, Соединенные Штаты убили верховного командира Ирана Кассема Сулеймани и главнокомандующего иракскими вооруженными силами Абу Махди аль-Мухандиса в результате удара беспилотника в Багдаде в прошлом месяце, после которого регион готовился к полномасштабному конфликту. В ответ Иран предпринял первую прямую ракетную атаку на две базы, на которых размещались силы США.

Представитель коалиции заявил в своем заявлении в Twitte, что воскресная атака перед рассветом была осуществлена ​​с помощью «небольших ракет» и не привела к жертвам. Он не предоставил никаких подробностей.

В военном заявлении Ирака говорится, что три ракеты «Катюша» попали в укрепленную Зеленую зону, в которой находится посольство США, другие иностранные миссии и правительственные здания Ирака. Четвертая ракета попала в базу материально-технического обеспечения для американских военизированных групп в Ираке, — пишет Reutars