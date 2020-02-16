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Персики против гербицидов: Американский фермер выиграл иск на 265 миллионов долларов у производителя гербицидов

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Суд присяжных в окружном суде США в Кейп-Жирардо, штат Миссури, присудил Бадеру, крупнейшему персиковому фермеру штата, 15 миллионов долларов США прямой компенсации и 250 миллионов долларов США в качестве штрафных убытков.

Он подал в суд на компании Bayer и BASF, заявив, что его 1000-акровый сад был непоправимо поврежден производимым ими гербицидом, который попал на его деревья с близлежащих ферм, — сообщает Reutars.

Трехнедельное судебное разбирательство было первым делом в Соединенных Штатах, где было принято решение об использовании гербицидов на основе дикамбы, которые, как утверждается, повредили десятки тысяч акров пахотных земель США. Фермеры утверждают, что гербицид может превращаться в пар и дрейфовать на многие мили при использовании в определенную погоду, информирует enovosty.com/news.

В компании Bayer сказали, что «разочарованы вердиктом присяжных» и планируют подать апелляцию. BASF также заявила, что была «удивлена ​​и разочарована» решением и планирует подать апелляцию. Обе компании заявили, что их гербициды на основе дикамбы безопасны при использовании по назначению.

Суд присяжных счел Bayer и BASF в равной степени ответственными за ущерб.

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Владелец компании Bader Farms, в южной части штата Миссури, недалеко от границы с Арканзасом, сказал, что потерял много деревьев, когда гербицид, содержащий дикамбу, использовался на близлежащих фермах по выращиванию сои и хлопка и попал на его территорию.Повторное воздействие дикамбы привело к гибели или ослаблению плодовых деревьев.

Агентство по охране окружающей среды США ввело ограничения на использование дикамбы в ноябре 2018 года из-за опасений по поводу потенциального ущерба для близлежащих культур.

Напомним, в прошлом году суд в США признал немецкий фармаконцерн Bayer ответственным за то, что производимый его дочерним предприятием Monsanto гербицид вызвал онкологическое заболевание у супружеской пары. Суд присяжных в Калифорнии в приговорил немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer к выплате компенсации в размере более двух миллиардов долларов (1,78 миллиарда евро) американской супружеской паре, обвиняющей принадлежащую концерну компанию Monsanto в производстве ядовитого гербицида.

По утверждению истцов, глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания. В США в суды поданы более 10 тысяч исков против Monsanto.

Стоит отметить, что гербициды на основе дикамбы и глифосата продаются в Украине в свободном доступе и по доступной цене и широко используются фермерами.

Вопрос бесконтрольного использования гербицидов в Украине особенно актуален в связи с возможным открытием рынка земли и потенциальным появлением недобросовестных инвесторов при отсутствии должного контроля и защитных механизмов со стороны государства. И тем более суда присяжных, который может выступить против крупнейших мировых корпораций.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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