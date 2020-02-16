Они кричали мне — «Коронавирус!»: В Лондоне совершено жестокое нападение и ограбление по расовому признаку

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Британские власти сообщили о первом насильственном преступлении на почве ненависти, связанном с коронавирусом.

Мужчина из Восточной Азии, на которого жестоко напали и ограбили двое молодых британцев, выкрикивая ему «Коронавирус», предупредил, что распространение этой болезни создало «климат расизма» в Великобритании, — сообщает The Guardian

Нападение на Павата Силаватакуна, 24-летнего налогового консультанта, является первым насильственным преступлением на почве ненависти, связанным с вирусом, о котором сообщили британские власти, информирует enovosty.com/news.

Силаватакун говорит, что поздно вечером он отправлялся домой в западный Лондон, когда на него напали на главной улице, на глазах у десятков прохожих. Тайский мужчина, который работает в Сити, был ошеломлен и истекал кровью со сломанным носом, когда один грабитель снимал нападение на его телефон.

«Эти парни просто кричали «Коронавирус! Коронавирус!» во время нападения, снимая меня. Это не было похоже на ограбление, это было похоже на издевательство», — рассказал мужчина.

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Силаватакун говорит, что он кричал прохожим, но «поначалу никто обращал внимания». В конце концов ему помогли два человека и доставили на такси в больницу.

Глобальный опрос Ipsos Mori в пятницу показал, что 14% британцев стараются избегать контакта с людьми китайского происхождения или внешности.

«По статистике, вы, скорее всего, найдете азиатского врача, который вылечит вас, чем азиатского парня, который заразит вас коронавирусом, но эта ксенофобия распространяется на всех восточных азиатов», — написал пострадавший на своей странице в Faсebook.

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После публикации на Facebook Силаватакун сказал, что получил десятки сообщений от людей, которые делятся своим собственным опытом враждебного и расистского поведения в последние недели.

«Полиция расследует ограбление при отягчающих обстоятельствах, совершенное в Фулхэме», — отметили в Скотланд-Ярде.

Силаватакун сказал, что его родители прилетели из Таиланда, чтобы поддержать его. Ему сделали операцию на носу и он ушел с работы. «Неважно, сколько я достиг или как много работал в Британии, — сказал он. «Ничто из этого не защищает меня или кого-либо еще. Я просто цель, потому что я из Восточной Азии».