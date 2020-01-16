В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

16.01.2020 г.
17:52Путин не собирается заканчивать войну с Украиной, - Петр Порошенко (ВИДЕО)
16:52В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности
15:03Rafale выходит из крутого пике и "делает нервы" МИГ-29 и Су-30МКИ, - Злой Одессит
15:00Счастлива и свободна: Меган Маркл продолжает посещать женские благотворительные организации в Канаде (ФОТО)
14:15Известный блогер назвал главного врага путинского режима
13:40Модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру из-за бушующих в Австралии пожаров
13:04"Мы не должны быть овцами, идущими на бойню": еврейская община учится обращению с огнестрельным оружием
Все новости мира

Аналитика

16.01.2020

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Пока внимание мировой общественности приковано к американо-иранскому конфликту и гибели украинского Боинга в Иране, в североафриканской Ливии все сильнее ...
15.01.2020

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Кабинет министров Украины узаконил бонусы для топ-чиновников, в России распустили правительство, а в ООН сделали шокирующее заявление о жизни на планете, ...
14.01.2020

Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

Итоги дня: Бешеные деньги чиновников, ключ к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Украинцы обсуждают заоблачные доходы чиновников, стала известна цена продовольственной корзины, а Украина оказалась в топ-15 стран по росту минимальной ...

Последние новости

16.01.2020 г.
19:26 Чат-бот «Стоп наркотик» помог заблокировать более 300 наркомагазинов
19:06 Розділяй і володарюй: «турецький султан» і «московський цар» розділять Лівію?
19:03 Гончарук компромиссный премьер, не знаю кому выгодна его дискредитация, - Давид Арахамия
18:58 Путин нацелен восстановить СССР: военный эксперт оценил угрозу для Украины
18:38 В Нацбанке прогнозируют возобновление ипотечного кредитования
18:20 В ЕС сделали новое заявление по газопроводу "Северный поток-2"
17:52 Путин не собирается заканчивать войну с Украиной, - Петр Порошенко (ВИДЕО)
17:45 Артур Палатный: легализация игорного бизнеса – это однозначно плюс для развития экономики и туристической инфраструктуры в Украине
17:38 ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину более миллиарда евро
17:24 Закон о децентрализации - это прямая дорога к федерализации страны, - Петр Порошенко (ВИДЕО)
17:21 Airbus ввел в эксплуатацию новый самолет
17:17 В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса
16:52 В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности
16:48 У нас правительство «технопрофанов» с самыми высокими зарплатами в мире, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
16:43 Китаец пытался пронести на борт самолета 200 живых скорпионов
16:14 В Украине импортный газ подешевел до $176 за тысячу кубов
15:48 Минцифры благодаря реформам сэкономило 1,38 млрд грн
15:40 В Украине изменился призывной возраст: подробности
15:32 Instagram тестирует функцию распознавания фотошопа
15:26 ВСУ провели внезапную проверку боеготовности (ФОТО)
15:20 В Сети показали самые необычные автомобили японского автопрома (ФОТО)
15:03 Rafale выходит из крутого пике и "делает нервы" МИГ-29 и Су-30МКИ, - Злой Одессит
15:00 Счастлива и свободна: Меган Маркл продолжает посещать женские благотворительные организации в Канаде (ФОТО)
14:47 Пусть возвращаются в свой 95 квартал и не отравляют жизнь Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
14:40 Потоп возле ТРЦ Ocean Plaza: что там происходит на данный момент (ФОТО)
14:32 Ватные гастролеры: Депутаты ВР просят запретить концерты Сюткина и Серова - пусть в России поют
14:22 В Киеве горящий мусоровоз своим ходом приехал в пожарную часть
14:20 Крупнейшая китайская компания собралась инвестировать в развитие украинского аэропорта
14:15 Известный блогер назвал главного врага путинского режима
14:05 Hyundai и Kia инвестируют в британский автопром 100 млн евро
13:40 Модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру из-за бушующих в Австралии пожаров
13:24 Корниенко удивило не признание премьера Гончарука в некомпетентности, а транскрипция аудиозаписи (ВИДЕО)
13:20 The New York Times: книга украинской писательницы вошла в список самых ожидаемых книг года
13:19 Возле ближайшей к Солнцу звезды ученые нашли еще одну планету
13:04 "Мы не должны быть овцами, идущими на бойню": еврейская община учится обращению с огнестрельным оружием
13:00 В Японии выявлен первый случай коронавируса, возникшего в Китае
12:46 Синоптики рассказали, как долго в Украине еще сохранится теплая погода
12:22 Пусть Гончарук покажет, что ценного создал. Ему нечем гордиться, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
12:21 Украина сократила экспорт сахара более чем вдвое. Что "давит" на рынок?
11:24 Легализация казино в Украине: Монобольшинство сделало важный шаг
11:19 "Историческое событие": США и Китай прекращают торговую войну
10:30 Снайперов выдают за мирных жителей на легковушках: Разведка рассказала о новой подлости оккупантов
10:29 "Чем дальше - тем выше": Как будет меняться пенсионный возраст для женщин
10:15 Оcean Plaza построена на теплотрассе, которая может «взорваться» в любой момент - эксперт
10:13 Курс доллара и оливье: Появилась третья часть нашумевших "пленок Гончарука"
10:03 Закон Зеленского о децентрализации "развалил" монобольшинство, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
09:19 Закон о децентрализации может развалить Украину как карточный домик, - Владимир Вятрович (ВИДЕО)
08:54 В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО)
08:50 "Тимоти- министр культуры": Громкие перемены в России обсуждают в Сети
08:33 У Зеленского пояснили нашумевший "слив" разговора с Гончаруком
08:28 Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола"
08:24 На Донбассе боевики устроили масштабный обстрел: Появились трагические новости
07:40 В центре Киева завершили реставрацию памятника архитектуры 19-го века (ФОТО)
07:35 В Сети появилось видео огромной лавины, снятое на смартфоны туристов (ВИДЕО)
07:30 На боевой американский корабль собираются установить лазерное оружие
07:00 В Лондоне в день Brexit пройдет масштабная вечеринка
06:45 Стало известно, сколько автомобилей выпустили в Украине в 2019 году
00:31 Суд арестовал завхоза cгоревшего Одесского колледжа
00:05 Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства России в Ливане
15.01.2020 г.
23:48 Что происходит в России? Рамзан Кадыров покинул пост главы Чечни из-за нетрудоспособности
Все новости »

В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности

Главная » Последние новости » Новости мира » В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности
 
Печать Отправить на почту

 

 

В США в 2019 году лазерное оружие большой дальности успешно прошло испытание. Система работает путем объединения излучений большого количества мощных волоконных лазеров

В США исследовательская лаборатория Nutronics Inc разработала для ВВС США уникальное лазерное оружие под названием Высокомощная адаптивная система направленной энергии (HADES). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Технология HADES успешно прошла испытания в 2019 году. «Технология HADES была разработана с учетом потребностей военных. Система работает путем объединения излучений большого количества мощных волоконных лазеров таким образом, чтобы корректировать искажения, вызванные атмосферой. Это дает военному истребителю мощное лазерное оружие большой дальности», — сказал руководитель программы AFRL Дэн Маркер.

В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности

Технология HADES была разработана компанией Nutronics Inc, команда которой за период с 2011г по 2019г изобрела, испытала и осуществила поставку HADES в ВВС США.

Читайте: Пентагон хочет создать оружие, которое может уничтожить боевые лазеры

В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности

«Технология HADES может быть применима в любой миссии или военной платформе. Система может быть адаптирована к различным уровням мощности для использования в сильно турбулентной атмосфере или миссиях, которые требуют высокоскоростной компенсации реактивной мощности», — говорит Маркер


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 365

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Все статьи


Читайте также

Пентагон хочет создать оружие, которое может уничтожить боевые лазеры
 Военные США успешно испытали новый лазерный комплекс ATHENA
Американские военные получили новую лазерную систему для борьбы с беспилотниками
 Турция провела испытания первого боевого лазера (ВИДЕО)
Армия США в три раза увеличивает мощность лазерной пушки для сбивания крылатых ракет
 Лучи смерти в действии: Армия США получит мобильные боевые лазерные комплексы
У США появятся гиперзвуковые ракеты и боеспособное лазерное оружие в 2023 году
 Американцы будут оснащать свои корабли сверхмощным лазерным оружием

Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Танк TИ-67 (Израиль)
Бронированный автомобиль KRAZ FEONA (Фиона)
Танк M48A5 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Не боятся радиации: как выглядят животные возле отключённого ядерного реактора "Фукусима" (ВИДЕО) (4746)

Путин сказал правду: Военный эксперт пояснил, что Россия ищет в Ливии (4368)

Улыбающаяся Меган Маркл впервые вышла на публику в Канаде (ФОТО) (3188)

Что происходит в России? Рамзан Кадыров покинул пост главы Чечни из-за нетрудоспособности (3083)

"Он неоднократно лгал!" Премьер Польши жестко ответил на "исторические" заявления Путина (2921)

Какое будущее ждет принца Гарри и Меган Маркл, если они сложат королевские полномочия (2599)

Замысел Путина провалился, он срочно перешел к плану Б, - военный эксперт (2532)

Времени зря не теряет: Меган Маркл посетила женский кризисный центр в Канаде (ФОТО) (2464)

Над Атлантическим океаном произошло серьезное ЧП с самолетом Boeing 777 (1921)

Истребители ВВС США F-16 получили новый радар APG-83 (1798)

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Сергей
ТАРУТА
Галина
ГЕРЕГА
Яков
ВАРИЧЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО) (10062)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (9237)

Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз (5945)




Экономические новости youtube

Война отменяется



help


bigmir)net TOP 100

 