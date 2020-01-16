В США успешно испытали лазерное оружие большой дальности

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В США в 2019 году лазерное оружие большой дальности успешно прошло испытание. Система работает путем объединения излучений большого количества мощных волоконных лазеров

В США исследовательская лаборатория Nutronics Inc разработала для ВВС США уникальное лазерное оружие под названием Высокомощная адаптивная система направленной энергии (HADES). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Технология HADES успешно прошла испытания в 2019 году. «Технология HADES была разработана с учетом потребностей военных. Система работает путем объединения излучений большого количества мощных волоконных лазеров таким образом, чтобы корректировать искажения, вызванные атмосферой. Это дает военному истребителю мощное лазерное оружие большой дальности», — сказал руководитель программы AFRL Дэн Маркер.

Технология HADES была разработана компанией Nutronics Inc, команда которой за период с 2011г по 2019г изобрела, испытала и осуществила поставку HADES в ВВС США.

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«Технология HADES может быть применима в любой миссии или военной платформе. Система может быть адаптирована к различным уровням мощности для использования в сильно турбулентной атмосфере или миссиях, которые требуют высокоскоростной компенсации реактивной мощности», — говорит Маркер