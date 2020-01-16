«Тимоти- министр культуры»: Громкие перемены в России обсуждают в Сети

Главная » Последние новости » Новости мира » "Тимоти- министр культуры": Громкие перемены в России обсуждают в Сети "Тимоти- министр культуры": Громкие перемены в России обсуждают в Сети

Закрыть Отправить

Вчера в России правительство подало в отставку. Это произошло после того как российский президент Владимир Путина заявил о намерении изменить Конституции

Глава Кремля Владимир Путин в своем вчерашнем послании предложил изменить Конституцию Российской Федерации, передав полномочия назначать правительство от президента к Госдуме. После этого премьер-министр страны Дмитрий Медведев и другие министры ушли в отставку. Конечно же, эта новость не могла не стать самой обсуждаемой в социальных сетях, информирует enovosty.com/news.

Читайте: Почему поднимать зарплаты депутатам и министрам - нелепо и аморально, - мнение

Также, в соцсетях порадовались за Медведева, который наконец-то сможет отоспаться: