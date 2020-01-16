Путин ускоряет попытки продлить свое правление в РФ, — Associated Press

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Путин ускоряет работу над конституционными изменениями, которые могли бы удержать его у власти и после окончания президентского срока.

Путин ускоряет работу над конституционными изменениями, которые могли бы удержать его у власти и после окончания президентского срока в 2024 году. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Выступая перед рабочей группой, созданной для разработки конституционных изменений, Путин назвал свои предложения способом укрепления парламента и укрепления демократии. Кремлевские критики назвали предлагаемые изменения попыткой Путина сохранить свое правление на всю жизнь.

Российский лидер предложил внести радикальные поправки в конституцию страны. По мнению аналитиков, объявленная Путиным конституционная реформа демонстрирует, что он работает над созданием новой руководящей должности для себя после того, как его нынешний шестилетний срок заканчивается в 2024 году. Пока остается неясным, какой конкретный путь он выберет, чтобы остаться у власти.

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Еще один потенциальный вариант — слияние с соседней Беларусью, которое создаст новую должность главы нового единого государства. Эта перспектива была отвергнута белорусским президентом Александром Лукашенко. Но Кремль продолжает настаивать, чтобы Лукашенко согласился на более тесную интеграцию.

Мало кто из наблюдателей ожидает, что Путин последует примеру китайского лидера Си Цзиньпина, который в 2017 году отменил ограничения по срокам президентства, что дает возможность ему оставаться у власти до конца жизни. По мнению экспертов, Путин предпочитает более сложные способы оставаться у власти, которые имеют демократическую форму. Среди других поправок, предложенных Путиным, есть предложение о придании Конституции РФ приоритета над международным правом.