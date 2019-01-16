Путин сообщил, когда заработает Турецкий поток

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В России сообщили, что если Европейский Союз не будет вставлять «палки в колеса», то уже в конце текучего года запустят Турецкий поток.

Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Он уточнил, что газопровод Турецкий поток хотят вести в эксплуатацию уже в конце 2019 года, информирует enovosty.com/news.

Со слов российского главы, Газпром на данный момент разрабатывает всевозможные маршруты доставки газа по новому газопроводу в страны, которые входят в состав ЕС. Например, он уточнил, что сейчас специалисты составляют маршрут, который будет проходить через три страны: Болгарию, Сербию, а также Венгрию. Известно, что газораспределительный центр будет находится в австрийском городе Баумгартен.

Владимир Путин подчеркнул, что в этой связке Сербия будет являться транзитером газа из РФ. Он добавил, что для сербской экономики это будет большим плюсом. Путин уверен, что в таком случаи Сербия значительно укрепит свою энергобезопастность, а также стран Центральной и Восточной Европы.

Путин очень надеется, что официальный Брюссель предоставит все гарантии и сделает все возможное, чтобы Турецкий поток начал функционировать вовремя.

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Напомним, что в конце 2018 года в Газпроме сообщили, что строительство газопровода Турецкий поток, находится на завершающей стадии. Добавим, что этот газопровод будет проходить в обход Украины через Черное море до самой Турции. Нафтогаз заявил, что эти два направления (Турецкий и Северный поток-2) несут угрозу Украине. Основная цель этих проектов — снять транзитные объемы с украинской стороны.