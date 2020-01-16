Путин не собирается заканчивать войну с Украиной, — Петр Порошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин не собирается заканчивать войну с Украиной, - Петр Порошенко (ВИДЕО) Путин не собирается заканчивать войну с Украиной, - Петр Порошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «ЕС» Пётр Порошенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал отставку правительства Российской Федерации, а также рассказал, какие угрозы несёт в себе послание Путина Федеральному собранию.

Пётр Порошенко убежден, что отставка и ротации в правительстве Российской Федерации не отразятся радикальным образом на внешней политике России, поскольку единственным человеком, который реально управляет Россией и контролирует внешнеполитический вектор этой страны по-прежнему является Владимир Путин.

«В России нет правительства, нет парламента, нет Думы и Федерального Собрания. Вся власть сконцентрирована в руках одного человека. Отставка или назначение нового российского правительства меня абсолютно не интересует и не должна интересовать украинцев», — убеждён Лидер партии «ЕС».

В свою очередь, Порошенко обратил особое внимание на послание Путина Федеральному Собранию РФ и призвал изучить его внимательно.

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«Послание Путина Федеральному Собранию необходимо очень внимательно проанализировать. Я делаю первый вывод: Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод: Путин собирается управлять Россией всегда. У него заканчивается термин президентских полномочий и цель вчерашнего послания — это изменения в Конституцию, согласно которым у нового президента будут минимум власти, а все полномочия будут переданы под другую должность. Название я не знаю, но на этой должности снова будет Путин», — убеждён Порошенко.

В конце брифинга, Порошенко призвал власть и оппозицию объединиться перед внешней угрозой и достойно ответить на те вызовы для Украины, с которых начался 2020 год.