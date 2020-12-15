В США зафиксировали COVID-19 у норки, — ВВС

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В США зафиксировали первый случай COVID-19 у норки

В США впервые было зафиксировано заражение COVID-19 норки. Об этом сообщает ВВС, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники ветеринарной службы сообщили, что тест на COVID-19 дал положительный результат у норки, выращиваемой на норковой ферме в американском штате Юта. Уже были сообщения, что норка, выращиваемая на фермах, может заразиться вирусом.

В частности, в Дании были уничтожены все норковые фермы, из-за чего министр сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства Моген Йенсен ушел в отставку. Его ругали за то, что он заставил уничтожить всех норок в стране, в то время как не имел для этого законных полномочий.

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Ранее сообщалось, что глава Минздрава рассказал, для кого вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной