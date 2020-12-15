P-8A Poseidons ВМС США изучают возможности борьбы с обледенением самолетов в зимних условиях

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С началом зимы «Боевые тигры» из патрульной эскадрильи (VP) 8, в настоящее время развернутой на военно-морском авиационном объекте в Мисаве, Япония, внимательно изучают неблагоприятные погодные условия, чтобы консультировать экипажи и оказывать им помощь в проведении безопасных воздушных операций.

Зимние операции требуют особых процедур со стороны обслуживающего, инженерного и летного персонала авиакомпаний. Эти процедуры включают борьбу с обледенением, техническое обслуживание в холодную погоду и выполнение полетов, информирует enovosty.com/news.

В течение зимнего сезона личный состав авиабазы ​​и экипаж обеспечивают процедуры по удалению загрязняющих веществ с самолета и предотвращению последующего накопления инея, льда или снега. Кроме того, оператор должен убедиться, что процедуры технического обслуживания для зимних операций соответствуют погодным условиям.

При работе в холодную погоду механики регулярно распыляют и наносят антиобледенительную жидкость на все поверхности самолета перед взлетом, чтобы обеспечить аэродинамические характеристики самолетов, а также разблокировать любые замерзшие подвижные части.

Эскадрилья VP-8 в настоящее время развернута на военно-воздушном объекте в Мисаве, Япония, и проводит морское патрулирование и разведку, а также операции на ТВД в зоне операций 7-го флота США (C7F).

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Источник: Defence-blog