Отравление Навального: Ёлкин новой карикатурой прояснил, к кому стоит обратиться с главным вопросом

Главная » Последние новости » Новости мира » Отравление Навального: Ёлкин новой карикатурой прояснил, к кому стоит обратиться с главным вопросом Отравление Навального: Ёлкин новой карикатурой прояснил, к кому стоит обратиться с главным вопросом

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Расследование, которое раскрывает все подробности отравление оппозиционера РФ, вызвало невероятный ажиотаж

Карикатурист Сергей Елкин в свежей карикатуре показал, к кому нужно обращаться с главным вопросом дня. На рисунке изображен президент РФ Владимир Путин, который выглядывает из бункера, а ему задают вопрос: «Это ваша команда отравила Навального?» С этим же вопросом обратилась съемочная группа телеканала CNN к Олегу Таякину. Предполагается, что он один из участников группы, занимавшейся отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, информирует enovosty.com/news.