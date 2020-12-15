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Франция приобрела БПЛА Camcopter S-100 для боевых кораблей класса Mistral

Главная » Последние новости » Новости мира » Франция приобрела БПЛА Camcopter S-100 для боевых кораблей класса Mistral
 
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Французский флот закупил две беспилотные летательные системы Camcopter S-100 (UAS) с четырьмя беспилотными летательными аппаратами (UAV) для развертывания на вертолётоносцах класса Mistral (Portehélicoptères Amphibie - PHA) Tonnerre и Mistral.

Приобретение свершилось после успешной интеграции Camcopter S-100 на судно класса Mistral французского флота Dixmude в 2019 году. Это первый случай в Европе, когда винтокрылый БПЛА был подключен к боевой системе вертолетоносца-амфибии, информирует enovosty.com/news.

Франция приобрела БПЛА Camcopter S-100 для боевых кораблей класса Mistral

Camcopter S-100

Приемочные испытания двух систем прошли в последнюю неделю октября с участием представителей Военно-морской группы и ВМС Франции.

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В течение следующих нескольких месяцев недавно приобретенный БПЛА Camcopter S-100 будет интегрирован на корабли ВМС Франции Tonnerre и Mistral, что значительно расширит возможности вертолетоносца в области наблюдения и разведки (ISR).

Camcopter S-100 способен нести 34 кг полезной нагрузки более 6 часов. Максимальная полезная нагрузка составляет 50 кг. Он автоматически перемещается по предварительно запрограммированным путевым точкам GPS или может управляться напрямую с помощью блока управления пилота.

Франция приобрела БПЛА Camcopter S-100 для боевых кораблей класса Mistral

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Военный корабль Mistral (L 9013)

Планирование заданий и управление ими осуществляется с помощью простого графического пользовательского интерфейса. Изображения полезной нагрузки высокой четкости передаются на станцию ​​управления в реальном времени. Используя беспроводную технологию, управляемую резервными бортовыми компьютерами, БПЛА может автоматически выполнять свою миссию в самых сложных электромагнитных условиях. Его фюзеляж из углеродного волокна и титана обеспечивает вместимость для широкого диапазона комбинаций полезной нагрузки и прочности.

Среди других заказчиков S-100 — Австралия, Малайзия, Франция, Хорватия и Норвегия.

Источник: Defenseworld


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