Дорога домой: Грета Тунберг ехала в тамбуре поезда

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Активистке Грете Тунберг не досталось билета на поезд. Поэтому 16-летняя девушка ехала в тамбуре.

О своем возвращении домой Тунберг написала на собственной странице в Твиттере сегодня ночью. Грета сообщила, что путешествует по территории Германии в переполненных поездах. «Наконец-то я возвращаюсь домой», — подытожила экоактивистка. Также она обнародовала фото. На снимке Грета сидит на полу в скоростном поезде, информирует enovosty.com/news.

Из-за того, что в поезде было очень много людей, Грета ехала в тамбуре. На данное сообщение уже отреагировали немцы, они посочувствовали девушке и призвали власти обратить пристальное внимание на государственный концерн Deutsche Bahn, занимающийся железнодорожными перевозками.

Добавим, что Тунберг возвращается в родную Швецию, где не была уже четыре месяца. На протяжении этого времени активистка участвовала в различных заседаниях по защите климатической обстановки. В частности, девушка посетила в Мадриде Всемирную конференцию ООН, главной темой которой стало глобальное потепление.

Справка. Из-за собственных экологических установок Грета путешествует исключительно на поездах. От самолетов она полностью отказалась.

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