The New York Times: Трамп сообщил, что он готов принять решение о тарифах на европейские автомобили

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Дональд Трамп сообщил, что он скоро примет решение об автомобильных тарифах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «очень скоро примет решение» о том, вводить ли тарифы на импортируемые автомобили и автозапчасти из ЕС. Об этом сообщает The New York Times , информирует enovosty.com/news.

В мае Трамп заявил, что импорт европейских автомобилей представляет угрозу для национальной безопасности США. Но он отложил решение о введении тарифов на шесть месяцев, ожидая торговых переговоров с Европейским союзом.

По мнению экспертов, введение тарифов на европейские автомобили ознаменует новую эскалацию агрессивной торговой политики Трампа. В прошлом году Соединенные Штаты импортировали легковых и грузовых автомобилей из ЕС на общую сумму 192 мдрд долл, а автомобильных запчастей на 159 млрд долл.

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На прошлой неделе уходящий в отставку президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не думает, что Трамп пойдет на повышение автомобильных тарифов. По мнению экспертов, тарифы на китайский импорт способствовали замедлению экономического роста в США и за рубежом.