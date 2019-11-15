The Guardian: Европейский инвестиционный банк прекращает финансировать проекты, связанные с углем, нефтью и газом

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Европейский инвестиционный банк прекращает финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом

Европейский инвестиционный банк заявил, что с конца 2021 года прекращает финансировать энергетические проекты, связанные с ископаемым топливом (углем, нефтью, газом), в рамках усилий по борьбе с изменением климата. Об этом сообщают Джулиан Амброс и Джон Хенли в издании The Gardian , информирует enovosty.com/news.

Данное решение было принято после длительных переговоров, которые велись между государствами-членами Европейского союза и акционерами банка. Напомним, Европейский инвестиционный банк является государственным финансово-кредитным учреждением Европейского союза, главной целью которого является финансирование развития отсталых европейских регионов.

«Мы прекращаем финансирование проектов, в которых используются ископаемые виды топлива, и запускаем амбициозную стратегию по инвестированию в климат», — сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

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Называя климат «главным вопросом политической повестки дня нашего времени», Хойер напомнил о предостережениях ученых, что к концу столетия на планете ожидается повышение средней глобальной температуры на 3-4 градуса Цельсия (5,4-7,2 градуса по Фаренгейту).

«Если это произойдет, большая часть нашей планеты станет непригодной для жизни, что будет иметь катастрофические последствия для людей во всем мире», — сказал он.