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Северная Корея заявляет, что США предложили возобновить ядерные переговоры

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея заявляет, что США предложили возобновить ядерные переговоры
 
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Представитель Северной Кореи сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили возобновить зашедшие в тупик переговоры по денуклеаризации и подчеркнул, что КНДР не заинтересована в переговорах, если они нацелены только на выигрыш времени без обсуждения решений.

Представитель Северной Кореи сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили возобновить в декабре зашедшие в тупик переговоры по денуклеаризации. Об этом сообщают ABC News, информирует enovosty.com/news.

Представитель Северной Кореи Ким Мён Гил не сказал, примет ли КНДР предложение США о переговорах. Он сказал, что Северная Корея не заинтересована в переговорах, если они нацелены только на выигрыш времени без обсуждения решений.

Северная Корея заявляет, что США предложили возобновить ядерные переговоры

Он сказал, что КНДР не желает проводить встречу по «вопросам второстепенной важности», таким как возможное предложение США об официальном объявлении прекращения Корейской войны 1950-1953 гг., которая была закончена без подписания мирного договора или налаживание взаимоотношений между странами.

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«Если решение важных вопросов путем переговоров возможно, то мы готовы встретиться с США в любом месте и в любое время», — сказал Ким Мён Гил


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 147

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