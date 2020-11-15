НАТО получит пятый и последний самолет RQ-4D Phoenix в рамках программы AGS НАТО

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Корпорация Northrop Grumman объявила, что она поставила пятый и последний RQ-4D Phoenix в рамках программы «Наземное наблюдение альянса» (Alliance Ground Surveillance – AGS).

«Самолет вылетел в среду, 11 ноября, из Палмдейла, штат Калифорния, и приземлился почти через 20 часов 12 ноября на авиабазе в Сигонелле, Италия», — говорится в сообщении корпорации, информирует enovosty.com/news.

Этот самолет является последним из пяти самолетов НАТО RQ-4D, и его поставка завершит поставки на Главную оперативную базу (MOB) системы AGS НАТО, состоящей из самолетов, наземных и вспомогательных сегментов. Еще предстоит завершить работу по передаче системы AGS силам НАТО по AGS (NAGSF).

«После передачи системы AGS НАТО командиры альянса получат большую гибкость для поддержки миссии по защите наземных войск, гражданского населения и международных границ в мирное время и во время конфликтов, а также гуманитарных миссий во время стихийных бедствий», — сказала Джейн Бишоп, вице-президент и генеральный директор по автономным системам Northrop Grumman.

«Я горжусь всей командой AGS. Прибытие пятого и последнего самолета Phoenix в Сигонеллу — знаковое достижение для всех. Мы уже выполнили огромный объем обучения и подготовки, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей тяжелой работы с новым и последним самолетом. Вместе с нашими итальянскими партнерами, SHAPE и странами НАТО мы продолжим расширять нашу инфраструктуру и возможности в ближайшие месяцы. Мы по-прежнему привержены развитию этого важного потенциала на благо всего Североатлантического союза», — заявил командующий силами НАТО AGS бригадный генерал Хьюстон Кантуэлл.

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За приобретение системы AGS Североатлантического союза отвечает Агентство НАТО по управлению Системой наблюдения за наземной обстановкой (NAGSMA).

После прибытия RQ-4D Phoenix 5 NAGSMA и итальянские власти по обеспечению летной годности продолжат завершение необходимой документации и передачу системы силам НАТО в ближайшие месяцы.

Первый из пяти самолетов НАТО AGS Phoenix приземлился в Сигонелле в четверг, 21 ноября 2019 года, затем 19 декабря 2019 года прибыл второй самолет, третий самолет прибыл 15 июля 2020 года, а четвертый — 26 июля 2020 года.

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Система AGS НАТО — это специально разработанная система, закупленная 15 союзниками для совместного использования со всем Североатлантическим союзом. Она уникально адаптирована к требованиям НАТО и специально разработана для выполнения требований наблюдения и разведки, установленных Североатлантическим советом и Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе. Система AGS, находящаяся в коллективном владении и управлении НАТО, обеспечит уникальные современные возможности для всех 30 членов Североатлантического союза.

Источник: Defence-blog