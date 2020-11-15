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Индийские военные уничтожили пакистанские бункеры с боеприпасами

Главная » Последние новости » Новости мира » Индийские военные уничтожили пакистанские бункеры с боеприпасами
 
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Индийские военные заявили, что уничтожили пакистанские бункеры с боеприпасами в ответ на предполагаемые нарушения режима прекращения огня.

Видео, опубликованное Министерством обороны Индии в пятницу вечером, показывает уничтожение нескольких постов через Линию контроля (LoC). Можно увидеть, как индийские противотанковые управляемые ракеты наносят прямые удары по целям, которые, как утверждает Индия, включают в себя здания для хранения боеприпасов и топлива, а также стартовые площадки для террористов, чтобы попытаться проникнуть вдоль сильно милитаризованной границы, разделяющей противников, вооруженных ядерным оружием, информирует enovosty.com/news.

Индийские военные уничтожили пакистанские бункеры с боеприпасами

Пресс-секретарь Министерства обороны Индии А. Бхарат Бхушан Бабу заявил, что индийская армия нанесла Пакистану тяжелые потери в результате ответного обстрела границы в Джамму и Кашмире.

«Пакистан инициировал нарушение режима прекращения огня с использованием минометов и другого оружия вдоль линии контроля, разбросанной по нескольким секторам, включая Давар, Керан, Ури и Наугам. Пакистан преднамеренно целился в гражданские районы. Наши войска предприняли ответные меры, нанеся значительный ущерб инфраструктуре пакистанской армии», — сказал чиновник в заявлении.

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Индийские военные уничтожили пакистанские бункеры с боеприпасами

По сообщениям индийских СМИ, по меньшей мере восемь пакистанских военнослужащих погибли в результате «ответного» огня, а Индия потеряла шесть человек, включая трех сотрудников службы безопасности.

Пакистан обвинил индийские войска в нарушении режима прекращения огня. «Войска индийской армии в секторах Рахчикри и Ханджар вдоль LoC обстреливали гражданское население в деревнях Тари-Бенд и Самахни. 3 мирных жителя, из них 2 женщины, получили ранения. Армия Пакистана эффективно отреагировала на действия индийской армии», — сказал генерал-майор Бабар Ифтихар, пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана.

Источник: Defenseworld


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