Япония собирается разрешить экспорт оружия во Вьетнам

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Япония может начать экспорт военного оборудования и технологий во Вьетнам в рамках планируемого соглашения, которое будет подписано двумя странами.

Как сообщила в среду газета Nikkei, это является частью шага по укреплению обороноспособности стран Индо-Тихоокеанского региона для противодействия китайским морским амбициям, информирует enovosty.com/news.

На следующей неделе премьер-министр Ёсихиде Суга посетит Вьетнам и Индонезию. Соглашение может быть подписано во время поездки, говорится в сообщении.

В 2016 году Токио снял многолетний запрет на экспорт оружия за границу, чтобы помочь укрепить национальную армию и снизить удельную стоимость отечественной военной техники.

Сделка по готовой продукции еще не заключена. Единственная сделка, которую удалось заключить Японии, — это сделка с Филиппинами на радиолокационную систему предупреждения и управления, созданную Mitsubishi Electric.

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Согласно отчету, Япония также ведет переговоры с Индонезией и Таиландом о подписании соглашения о передаче оборонного оборудования.

Источник: Defenseworld