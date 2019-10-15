В США разрабатывается оружие нового поколения NGSW

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В США в рамках программы NGSW разрабатывается оружие нового поколения

В США в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW) разрабатывается оружие нового поколения. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

На вооружение армии должны поступить новые винтовки NGSW-R и пулемёты NGSW-AR. Обе модели будут использовать инновационный тип патрона XM1186. Новое оружие сможет пробить почти любой бронежилет

Минобороны США планирует обеспечить армию новым вооружением в 2021-2022 гг. Новые версии оружия оснащены сложными технологиями, такими как баллистический расчет траектории полета, интеллектуальные возможности наведения и отслеживания, беспроводная связь и использование камеры.

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