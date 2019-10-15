Трамп пытается подкупить Эрдогана новейшими американскими самолетами

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По сообщениям, Трамп предложил продать самолеты F-35 Турции в обмен на прекращение атак курдских сил в Сирии

Президент Дональд Трамп, как сообщается, посоветовал Турции не вторгаться в северо-восточную Сирию и предложил возобновить продажи американского пятого поколения самолета Lockheed Martin F-35. По словам высокопоставленного чиновника, Трамп предложил Эрдогану «действительно хорошую сделку».

Предполагаемая сделка, скорее всего, окажется отменой решения США с июля не включать Турцию в свою флагманскую программу F-35.

США предоставили контракты на F-35 нескольким союзникам, включая Великобританию и Южную Корею, но исключили Турцию из этого списка, когда последняя приобрела передовые российские системы ПВО С-400, информирует enovosty.com/news.

В телефонном разговоре между президентом Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье президент США, как сообщается, посоветовал Турции не вторгаться в северо-восточную Сирию и предложил возобновить продажи американского истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35.

Трамп предложил Эрдогану «действительно хорошую сделку», сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента обозревателю «Вашингтон пост» Джошу Рогину. Эрдоган планирует посетить Белый дом в ноябре.

Трамп принял решение вывести американские войска из северо-восточной Сирии около турецкой границы в воскресенье после телефонного разговора с Эрдоганом. Аналитики говорят, что решение Трампа дало зеленый свет Турции для уничтожения курдов в Сирии, а в дальнейшей перспективе может даже способствовать возрождению ИГИЛ.

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Турция считает курдские народные подразделения защиты, или YPG, и большинство курдских сирийских демократических сил террористическими группировками, связанными с Рабочей партией Курдистана, или РПК. РПК — базирующаяся в Турции повстанческая группа, которую Турция называет террористической организацией.

F-35 или российский С-400

Предложение Трампа Эрдогану (предполагаемое) является отменой решения и США не включать Турцию в свою флагманскую программу F-35. США заключили контракты на поставку F-35 нескольким союзникам, включая Великобританию и Южную Корею, но исключили Турцию из этого списка, когда Анкара приобрела передовые российские системы ПВО С-400.

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«F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения ее передовых возможностей», — говорится в заявлении Белого дома.

«Турция была давним и надежным партнером и союзником НАТО на протяжении более 65 лет, но закупка российских S-400 нарушает обязательства союзников по НАТО», — говорится в заявлении. «Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом».

Турция, которая создала более 900 деталей для F-35, была исключена из программы и, как ожидается, будет заменена американскими производителями к марту 2020 года, по словам генерального директора Lockheed Martin Мэрилина Хьюсона.

США также отозвали свое предложение о ракетном комплексе «Патриот» на 3,5 млрд долларов из-за покупки Турцией российских S-400.

Турецкие официальные лица выразили протест против отмены контрактов и назвали это «ошибкой, которая может нанести непоправимый ущерб».

Несмотря на предупреждения Конгресса, Трамп намекал, что поставки F-35 в Турцию возобновятся.

«Из-за того, что Турция купила российские ракеты, нам не разрешено продавать им самолеты на миллиарды долларов», — заявил Трамп журналистам в июле. «Это несправедливая ситуация».